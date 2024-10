Bitcoin-Boom 2024: Wie Bitcoin neue Millionäre und Milliardäre schafft

• Zahl der Bitcoin-Millionäre steigt 2024 um 111 Prozent auf 85'400 Personen• Sechs neue Krypto-Milliardäre allein im Jahr 2024, fünf davon dank Bitcoin• Einführung von Bitcoin-ETFs treibt institutionelle Investitionen und Marktwert auf 2,21 Billionen US-Dollar

Die steigende Anzahl der Bitcoin-Millionäre und -Milliardäre

Im Jahr 2024 verzeichnete die Anzahl der Bitcoin-Millionäre einen dramatischen Anstieg. Laut dem Crypto Wealth Report 2024, der von Henley & Partners veröffentlicht wurde, hat sich die Zahl der Menschen, die über ein Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar in Kryptowährungen verfügen, fast verdoppelt. Die Zahl der Bitcoin-Millionäre allein stieg um beeindruckende 111 Prozent auf 85'400 Personen an. Insgesamt gibt es weltweit 172'300 Krypto-Millionäre, was einem Zuwachs von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser rasante Anstieg verdeutlicht die zunehmende Akzeptanz und das steigende Vertrauen in digitale Währungen als ernstzunehmende Vermögenswerte, wie der Crypto Wealth Report 2024 verrät.

Die Gruppe der Krypto-Milliardäre ist ebenfalls gewachsen. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Krypto-Milliardäre auf 28, wobei sechs neue Milliardäre allein in diesem Jahr hinzukamen, wie es weiter heisst. Besonders auffällig ist, dass fünf dieser neuen Milliardäre ihr Vermögen hauptsächlich durch Bitcoin anhäufen konnten. Dies unterstreicht die dominierende Rolle von Bitcoin im Kryptomarkt, insbesondere bei langfristigen Investoren, die auf hohe Kursgewinne setzen, so der Report.

Die Rolle von Bitcoin und den ETFs bei der Vermögensschaffung

Der Hauptmotor hinter dem Anstieg der Krypto-Vermögen ist zweifellos die Wertsteigerung von Bitcoin. Diese Preisentwicklung ist jedoch nicht allein verantwortlich für den Anstieg der Krypto-Vermögen.

Ein entscheidender Faktor war auch die Einführung von Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds) im Januar 2024. Diese ETFs haben innerhalb kurzer Zeit Vermögenswerte im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar angezogen und institutionelle Investoren dazu veranlasst, sich stärker im Kryptomarkt zu engagieren. Grosse Vermögensverwalter wie Blackrock und Fidelity haben massgeblich zur Verbreitung dieser Anlageprodukte beigetragen, was wiederum die Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen angekurbelt hat.

Der Anstieg der Krypto-Vermögen hat nicht nur die finanzielle Landschaft verändert, sondern auch die Lebensweise der Reichen. Viele der neu entstandenen Krypto-Millionäre und -Milliardäre suchen nun nach steuerlich günstigen und krypto-freundlichen Jurisdiktionen. Der Crypto Wealth Report 2024 hebt hervor, dass Länder wie Singapur, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA zu den bevorzugten Zielen dieser wohlhabenden Individuen zählen. Singapur führt den sogenannten "Crypto Adoption Index" an, der Länder basierend auf ihren steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen bewertet. Die unterstützende Bankenlandschaft, umfangreiche Investitionen und umfassende Regulierungen machen Singapur zu einem idealen Standort für Krypto-Vermögende.

In den USA zeigt sich ebenfalls eine hohe Krypto-Affinität, mit einer wachsenden Infrastruktur, die unter anderem eine hohe Dichte an Krypto-Geldautomaten und krypto-freundlichen Banken umfasst. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen in den USA Kryptowährungen besitzen und nutzen.

Changpeng Zhao und andere prominente Krypto-Milliardäre

Ein herausragendes Beispiel für den Erfolg im Krypto-Bereich ist Changpeng Zhao, der Gründer und ehemalige CEO der Krypto-Börse Binance. Trotz rechtlicher Herausforderungen in den USA, wo er sich mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert sah, bleibt Zhao der reichste Krypto-Milliardär der Welt. Sein Vermögen wird auf etwa 33 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einen Zuwachs von mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie mächtig und einflussreich der Kryptomarkt geworden ist und wie schnell Vermögen in dieser neuen Ära der digitalen Währungen entstehen können.

Andere prominente Krypto-Milliardäre wie Brian Armstrong, der Mitbegründer von Coinbase, und Giancarlo Devasini, der CFO von Tether, gehören ebenfalls zu den grössten Gewinnern der Bitcoin-Rallye. Diese Persönlichkeiten sind nicht nur reich geworden, sondern haben auch einen erheblichen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Kryptomarktes und die Zukunft der digitalen Vermögenswerte.

Redaktion finanzen.ch