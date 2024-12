Bitcoin auf Rekordkurs: Optionshändler sehen weitere Kursanstiege

• Optionshändler weiterhin bullish für Bitcoin• Daten aus dem Optionsmarkt stützen Bitcoin-Trend• Anzahl der Call-Optionen hoch

Bitcoin hat in den letzten Wochen mehrfach neue Allzeithochs erreicht. Am Freitag, den 22. November 2024, erreichte Bitcoin gemäss MarketWatch-Daten ein Rekordhoch von 99'768 US-Dollar und kämpft seither um die 100'000 US-Dollar-Marke. Aktuell liegt der Kurs wieder etwas tiefer (Stand: 2. Dezember 2024). Der Aufwärtstrend führt zu Spekulationen, ob es bereits zu spät sei, in den Markt einzutreten. Daten aus dem Optionsmarkt zeigen jedoch ein bullishes Bild: Krypto-Derivatehändler setzen gemäss Deribit-Daten überwiegend auf weiter steigende Kurse.

Anzeige

Über 450+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Wetten auf die Zukunft: Optionshandel als Schlüssel zur Marktnavigation

Der Optionshandel ist ein Finanzmarktinstrument, bei dem es um den Kauf und Verkauf von Optionen geht. Dabei handelt es sich um einen Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, einen bestimmten Vermögenswert, wie Aktien, Rohstoffe oder Kryptowährungen, zu einem vorher festgelegten Preis, dem sogenannten Strike-Preis, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.

Es gibt zwei Hauptarten von Optionen: Call-Optionen und Put-Optionen. Call-Optionen geben dem Käufer das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen, während Put-Optionen ihm das Recht geben, diesen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Wenn die Anzahl der Call-Optionen die der Put-Optionen übersteigt, deutet dies in der Regel auf ein bullishes Zeichen für den Preis des Assets hin.

Bitcoin auf der Überholspur: Setzt der Markt auf 100'000 US-Dollar?

Für Optionen, die am 27. Dezember verfallen, zeigt sich laut Deribit-Daten für Bitcoin ein deutliches Übergewicht an Call-Optionen im Vergleich zu Put-Optionen. Das offene Interesse für Call-Optionen liegt bei rund 88'652, was etwas weniger als doppelt so viel ist wie bei den Put-Optionen mit etwa 48'313 (Stand: 2. Dezember 2024). Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer darauf setzen, dass der Bitcoin-Preis weiter steigen wird.

Ein weiteres Indiz für die bullishe Stimmung: Für Optionen, die am 27. Dezember verfallen, haben Call-Optionen mit einem Strike-Preis von 100'000 US-Dollar das grösste offene Interesse (Stand: 2. Dezember 2024). Diese Optionen deuten darauf hin, dass Anleger darauf wetten, dass Bitcoin bis Ende des Jahres die Marke von 100'000 US-Dollar erreichen könnte.

Luuk Strijers, der CEO der Krypto-Derivatebörse Deribit, bestätigt in einem MarketWatch-Interview diese jüngsten Entwicklungen am Optionsmarkt, die auf eine starke Stimmung unter den Bitcoin-Investoren hinweisen. "Also, was machen die Leute? Sie positionieren sich für weiteres Aufwärtspotenzial", sagte Strijers im Telefoninterview.

Bitcoin-Perpetual Futures: Konsolidierung oder neuer Aufschwung?

Sean Farrell, Leiter der digitalen Asset-Strategie bei der Marktforschungsfirma Fundstrat, bestätigte gemäss MarketWatch in einer jüngsten Notiz, dass eine kurzfristige Konsolidierung von Bitcoin zwar möglich ist, aber viele der früheren Indikatoren für eine Marktüberhitzung aktuell nicht zu beobachten sind.

Die Kosten für Hebel in Bitcoin-Perpetual Futures stiegen laut MarketWatch, das sich auf Daten von CoinGlass bezieht, am 12. November kurzzeitig auf 59 Prozent - den höchsten Wert seit März 2024. Seitdem sind die Raten auf etwa 21,8 Prozent gesunken, was laut Farrell zeigt, dass der Markt auch weiterhin Potenzial für weiteres Wachstum hat. Bitcoin-Perpetual Futures ermöglichen es, auf den Bitcoin-Preis zu spekulieren, ohne ein Ablaufdatum zu haben, wobei der Preis regelmässig durch einen Finanzierungssatz an den Spot-Preis angepasst wird.

Historische Daten belegen, dass der Markt Hebelniveaus von 20-50 Prozent über Wochen hinweg aufrechterhalten kann, ohne dass die Dynamik verloren geht, so Farrell gegenüber MarketWatch. Dies deutet darauf hin, dass der Markt weiterhin stabil bleibt, insbesondere wenn diese Hebel mit Kapitalzuflüssen und starker Nachfrage nach Bitcoin gepaart sind.

Hoffnung für neue Anleger: Bullishe Stimmung am Derivatemarkt

Mit einem wachsenden Interesse an Krypto-Derivaten und einer stabilen Marktstruktur könnte Bitcoin auf dem besten Weg sein, noch höhere Kursziele zu erreichen. Händler setzen verstärkt auf steigende Kurse und positionieren sich entsprechend. Auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich sind, sprechen die aktuellen Markttrends, insbesondere das hohe Interesse an Call-Optionen und die stabilen Hebelniveaus, für weiteres Wachstum der Kryptowährung.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.