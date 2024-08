Base Memecoin BRETT fällt stark im Wert, während DAWGZ im PreSale explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Base Memecoin BRETT hat in den letzten Tagen einen deutlichen Wertverlust verzeichnet, während gleichzeitig der neue Meme-Coin DAWGZ im PreSale massiv an Fahrt gewinnt. Diese gegensätzlichen Entwicklungen bringt viele Anleger nun zum Nachdenken darüber, in welchen Coin ein Investment aktuell am sinnvollsten sein könnte.

BRETT erlebte in den letzten Tagen eine starke Korrektur

Die Base Blockchain von Coinbase zählt derzeit zu den am schnellsten wachsenden und vielversprechendsten Blockchains im Kryptobereich. Insbesondere neue Meme-Coins setzen vermehrt auf diese Plattform und haben bereits beeindruckende Erfolge erzielt, wie zum Beispiel der Meme-Coin BRETT. Der Coin erlebte Ende Mai und in der ersten Juni-Hälfte einen massiven Hype und stieg von unter 0,03 Dollar auf sein bisheriges Allzeithoch von knapp 0,20 Dollar.

Seitdem durchläuft BRETT jedoch eine längere Korrekturphase. In mehreren Abwärtswellen fiel der Kurs zunächst unter 0,15 Dollar, dann auf 0,10 Dollar und schliesslich sogar unter die wichtige Unterstützung bei 0,10 Dollar. Die Abwärtsbewegung führte im vergangenen Monat zu einem Verlust von 21 %. Zwar konnte sich BRETT innerhalb der letzten Woche wieder etwas erholen und von einem Tiefstand von 0,075 Dollar zeitweise auf über 0,10 Dollar ansteigen, jedoch deuten die letzten 24 Stunden darauf hin, dass die Korrektur möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Der Coin verlor erneut 4,6 % und liegt derzeit wieder unter der wichtigen Marke von 0,10 Dollar, bei aktuell 0,096 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Durch diesen erneuten Kursrückgang fiel auch die Marktkapitalisierung von BRETT unter die Marke von 1 Milliarde Dollar, während das Handelsvolumen mit lediglich 32,5 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bleibt. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse am Handel mit BRETT derzeit gering ist. Für den Coin wird es nun entscheidend sein, die Marke von 0,10 Dollar wieder zu überschreiten. Sollte dies gelingen, könnte eine Erholungsrallye in der nahen Zukunft möglich werden. Andernfalls drohen weitere Verluste in Richtung 0,06 Dollar oder sogar noch tiefer.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten rund um BRETT bevorzugen Anleger derzeit andere Coins auf der Base Blockchain, wie etwa den konkurrierenden Meme-Coin $DAWGZ, der im Gegensatz zu BRETT derzeit grosse Kapitalzuflüsse verzeichnet.

Anleger investieren nun daher vermehrt in DAWGZ als Base-Memecoin-Alternative

$DAWGZ hat sich in kürzester Zeit zu einem vielversprechenden Kandidaten im Meme-Coin-Sektor entwickelt, insbesondere auf der Base-Blockchain, die in der Krypto-Community immer mehr an Bedeutung gewinnt. In nur zwei Monaten hat der Coin in seinem Initial Coin Offering mehr als 3 Millionen Dollar eingenommen, was ein starkes Zeichen für das Vertrauen der Anleger in dieses Projekt ist. Mit dem Ende des Vorverkaufs am 28. August nähert sich $DAWGZ einer entscheidenden Phase, in der die ersten Token-Inhaber möglicherweise erheblich von ihrer frühen Investition profitieren könnten.

Die Attraktivität von $DAWGZ lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, die das Projekt von anderen Meme-Coins abheben. Erstens handelt es sich bei $DAWGZ um einen Multi-Chain-Coin, der nicht nur auf der Base-Blockchain operiert, sondern auch auf anderen grossen Netzwerken wie Ethereum, Solana, Avalanche und der Binance Smart Chain. Die Multi-Chain-Funktionalität bietet den Anlegern eine aussergewöhnliche Flexibilität, da sie den Coin auf der Blockchain ihrer Wahl handeln können, was wiederum zu einer höheren Liquidität und breiteren Marktverfügbarkeit führt. Diese Eigenschaften machen $DAWGZ zu einem vielversprechenden Kandidaten, der möglicherweise sogar die Erfolge von anderen Base-Meme-Coins wie $BRETT übertreffen könnte.

Important Announcement



The $DAWGZ presale will end on the 28th of August at 20:00 CET.



This is your last chance to buy $DAWGZ ahead of launch. Seize this opportunity! — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 24, 2024

Der Vorverkauf von $DAWGZ bietet Anlegern derzeit eben eine einmalige Gelegenheit, den Coin zu einem günstigen Preis von 0,008173 Dollar zu erwerben, bevor er nach dem Listing auf grossen dezentralen Börsen möglicherweise im Wert explodiert. Die Erfahrung zeigt, dass erfolgreiche ICOs häufig zu schnellen Kursgewinnen führen, wenn die Coins auf den Markt kommen. Daher könnte der aktuelle Vorverkaufspreis der günstigste Zeitpunkt sein, um in $DAWGZ zu investieren.

Das Potenzial von $DAWGZ wird auch durch das Staking-Programm verstärkt, das Anlegern eine beeindruckende jährliche Rendite von 792 % bietet. Die hohe Rendite ist besonders attraktiv für Anleger, die ein passives Einkommen generieren möchten. Das Staking-Programm ist so konzipiert, dass die Teilnehmer für eine bestimmte Zeit ihre Tokens im Netzwerk sperren und dafür belohnt werden. Das Modell könnte nicht nur die Nachfrage nach $DAWGZ erhöhen, sondern auch zu einer Verknappung des Angebots führen, da gestakte Tokens in der ersten Handelswoche nach dem Börsenstart nicht verfügbar sein werden.

Ein weiterer Punkt, der das Vertrauen in $DAWGZ stärkt, ist die Tatsache, dass das Projekt von SolidProof, einer renommierten Blockchain-Sicherheitsfirma, auf Sicherheit und Integrität geprüft wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung haben keine kritischen Probleme im Smart Contract von $DAWGZ aufgezeigt, was den Anlegern zusätzliche Sicherheit bietet.

Quelle: BaseDawgz.com

Darüber hinaus hat das Team hinter Base Dawgz eine interessante Social-Media-Kampagne gestartet, die auf einem “Refer and Earn”-Ansatz basiert. Die Kampagne ermöglicht es den Anlegern, durch das Erstellen von Memes und anderen Social-Media-Inhalten Punkte zu sammeln, die später in DAWGZ-Tokens umgewandelt werden können. Der Ansatz hat dazu beigetragen, eine engagierte Community rund um $DAWGZ aufzubauen, die das Projekt aktiv unterstützt und fördert. Die Kombination aus einer starken Community und soliden Marketingstrategien könnte entscheidend dazu beitragen, $DAWGZ zu einem der führenden Meme-Coins auf der Base-Blockchain und darüber hinaus zu machen.

Für diejenigen, die am Vorverkauf teilnehmen möchten, ist der Prozess denkbar einfach: Anleger können die Base Dawgz-Website besuchen, ihr Wallet verbinden und $DAWGZ mit verschiedenen Kryptowährungen wie ETH, USDC, USDT, SOL, BNB oder AVAX erwerben. Sogar Bankkartenzahlungen werden akzeptiert, was den Kaufprozess für eine breite Anlegerbasis zugänglich macht. Mit dem Vorverkauf, der nur noch wenige Tage läuft, haben Investoren nicht mehr viel Zeit, um von dieser Gelegenheit zu profitieren.

