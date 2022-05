Analystin hält Bitcoin für langweilig: "Als würde man Gras beim Wachsen zusehen"

• Bitcoin zunehmend im Einklang mit Tech-Aktien• Derzeit in einer recht engen Handelsspanne• Analystin: "Es ist so langweilig"

Bitcoin in enger Handelsspanne - im Einklang mit Techwerten

Während Bitcoin vor nicht allzu langer Zeit noch als Alternative zu Gold und somit als Absicherung gegen die Inflation gehandelt wurde, könnte die beliebte Kryptowährung diese Anziehungskraft als sicheren Hafen vielleicht schon bald verlieren. Wie Daten zeigen, nimmt die Korrelation zwischen dem Bitcoin und dem US-Techwerteindex NASDAQ 100 seit einiger Zeit zu und erreichte erst vor Kurzem einen neuen Rekordwert.

Und so bewegt sich der Bitcoin in der letzten Zeit in einer recht engen Handelsspanne, was einige Marktbeobachter, wie cash.ch berichtet, gelangweilt zurücklasse. Der beliebten Kryptowährung gelingt derzeit einfach kein signifikanter Ausbruch nach oben. "Es ist so langweilig - es ist, als würde man gerade Gras wachsen sehen. Das sollte eigentlich ein aufregender Vermögenswert sein, der volatil ist und ein bisschen Mojo hat. Aber nein", zitiert cash.ch Fiona Cincotta, leitende Marktanalystin bei City Index.

In diesem Jahr weist die Tendenz beim Bitcoin abwärts: Seit Jahresbeginn ging es für die beliebte Kryptowährung um rund 15 Prozent nach unten. Aktuell notiert der Bitcoin auf der Handelsplattform Coindesk bei rund 38'537 US-Dollar (Stand: 29.04.2022).

Charttechnik: Diese Marken sind derzeit wichtig

Vergangene Woche stieg der Bitcoin zur Wochenmitte allerdings über ein wichtiges technisches Niveau: Die nach Marktkapitalisierung grösste Kryptowährung kletterte über ihre 50-Tage-Linie bei 42.000 US-Dollar - bevor sie noch am selben Tag wieder deutlich darunter zurückfiel. Tags darauf knackte der Bitcoin die Marke erneut und kam sogar den 43'000 US-Dollar näher. Im Laufe des Tages fiel er dann jedoch kurzzeitig unter die runde Marke von 40'000 US-Dollar, konnte diese anschliessend aber wieder zurückerobern.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Teong Hng, Geschäftsführer der in Hongkong ansässigen Satori Research, wies laut cash.ch darauf hin, dass sich der Bitcoin oberhalb der 42'000 US-Dollar "auf einem sehr bedeutenden technischen Niveau" befinde und dass das technische Bild mit einem Kurs über der 42'000-US-Dollar-Marke, als gleitender 50-Tage-Durchschnitt, bullisher werden könnte.

Die Gründerin des Forschungsunternehmens Fairlead Strategies, Katie Stockton, erklärte gegenüber Markets Insider, dass der Schlüssel-Test Bitcoins Fähigkeit, das Unterstützungsniveau von 40'000 US-Dollar entscheidend zu halten, gewesen sei. Ihrer Meinung nach dürfte der Bitcoin nun kurzfristig in Richtung seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts tendieren. In diesem Bereich dürfte der Bitcoin dann wahrscheinlich auf Widerstand stossen - dieser liege laut Stockton derzeit bei etwa 48'100 US-Dollar. "Der tägliche MACD ist ebenfalls eingeklemmt, was eine verbesserte kurzfristige Dynamik widerspiegelt, die eine Bewegung nach oben in Richtung des nächsten Widerstands nahe 48,1K $ unterstützt", so Stockton. Ein Anstieg auf diesen Preis würde ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeuten.

Bleibt abzuwarten, ob dem Bitcoin erneut der Sprung über die 42'000-US-Dollar-Marke gelingt und ihm damit tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial winkt.

Redaktion finanzen.ch