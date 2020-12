Analyst optimistisch: Bitcoin-Rally dürfte weitergehen - Trend hat gerade erst begonnen

• Bitcoin mit neuem Rekordhoch• Analyst sieht weiteres Aufwärtspotenzial• Trend gerade erst begonnen

2020 war das Jahr des Bitcoin. Im Dezember hat die Kryptowährung nach einer starken Rally neue Rekordstände erreicht und erstmals die Marke von 24'000 US-Dollar übersprungen. Ein Meilenstein für viele Investoren, die in der Vergangenheit auch grosse Schwankungen aussitzen mussten. Folgt nun wieder eine Phase der Volatilität oder können Anleger auf einen weiteren Preisanstieg hoffen? Ein Analyst wird diesbezüglich deutlich.

Im CNBC-Format "Trading Nation" kam JC O’Hara von MKM Partners zu Wort, der die Rekordrally von Bitcoin Anfang November vorausgesagt hatte. Befragt nach seiner Einschätzung zur aktuellen Marktlage erklärte er: "Vor zwei Monaten haben wir die ersten Phasen von Aufwärtstrends bei Bitcoin gesehen, und ich glaube, dass wir noch in den Kinderschuhen dieser neuen Trends stecken". Zwar befinde sich der Bitcoin derzeit auf einem Rekordlevel, er sehe aber nach oben hin noch Luft für einen weiteren Anstieg, so der Experte gegen über CNBC.

