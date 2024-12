120.000 US Dollar bis Ende Dezember? Bitcoin könnte noch einmal nach oben ausbrechen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Lange prognostiziert, endlich erreicht: Mit dem Durchbruch der historischen 100.000 US Dollar-Marke hat die Kryptowährung Bitcoin ein weiteres Kapital seiner schon sehr langen Erfolgsgeschichte geschrieben – und es wird auch nicht das letzte Kapitel sein. Viele Experten gehen davon aus, dass demnächst ein weiteres Kapitel folgen wird: die 120.000 US Dollar-Grenze. Aber wann wird der Bitcoin in Richtung dieser neuen Hürde marschieren? Sieht man sich die aktuelle Entwicklung an, könnte das sogar noch im Dezember möglich sein. Aber ist das wirklich realistisch?

Über 100.000 US Dollar und 2 Billionen US Dollar: Bitcoin erreicht einen Meilenstein nach dem anderen

Die Bullen haben turbulente Wochen hinter sich: Lag der Bitcoin Anfang November noch bei rund 70.000 US Dollar, ging es im Zuge der US Wahlnacht erstmals über 75.000 US Dollar – als klar wurde, dass Donald Trump wohl der 47. Präsident der USA werden wird, stieg der Preis plötzlich. Auch deshalb, weil Trump selbst gesagt hat, er werde der Bitcoin Präsident werden. Nach dem endgültigen Wahlsieg stieg der Preis weiter – und durchbrach dann Anfang Dezember die magische 100.000 US Dollar-Grenze. Das aktuelle Allzeithoch, aufgestellt am 5. Dezember, liegt bei rund 103.700 US Dollar. Wenige Tage später rutschte der Preis dann unter 95.000 US Dollar, der Bitcoin konnte sich jedoch schnell wieder erholen und abermals über 100.000 US Dollar steigen.

Durch das starke Akkumulationsverhalten ist klar, dass die Bullen auch auf dem aktuellen Top Niveau bereit sind, noch weiter nach oben kommen zu wollen. Die Nachfrage ist ungebrochen.

Durch den starken Anstieg ist die Marktkapitalisierung auf über 2 Billionen US Dollar gestiegen – der Bitcoin ist weiterhin die unangefochtene Nummer 1 am Kryptomarkt. Mit der 2 Billionen US Dollar-Grenze wurde ein weiterer Meilenstein erreicht.

Was kann sich bis Ende 2024 ausgehen?

Doch wie geht es weiter? Während in den klassisch traditionellen Medien immer wieder zu lesen ist, dass der Bitcoin bald einen „Crash“ erlebe, so sind die Analysten und Experten zuversichtlich, dass der Preis noch weiter steigen kann. Vor allem, wenn der Bitcoin in der Lage ist, mehrere Tage über der 100.000 US Dollar-Grenze zu bleiben. In diesem Fall könnte der Preis sogar auf 105.000 US Dollar steigen – bleibt der Bitcoin dann stabil, wäre ein weiterer Anstieg denkbar.

Analysten sind überzeugt, bis zum Ende des Jahres könnte der Bitcoin auf über 110.000 US Dollar steigen. Am Ende sogar in Richtung 120.000 US Dollar gehen.

Auch die langfristigen Prognosen sehen den Bitcoin im Aufschwung. So gibt es Prognosen, die den Bitcoin Mitte 2025 bei 200.000 US Dollar sehen. Jedoch sind zwischenzeitliche Korrekturen immer möglich; das heisst, wer Geld investiert, sollte beachten, dass der Kryptomarkt sehr volatil ist und Rücksetzer durchaus jederzeit möglich sein können.

Altcoins befinden sich ebenfalls auf der Überholspur

Neben dem Bitcoin gibt es auch eine Reihe an Altcoins, die 2024 noch nach oben klettern könnten bzw. auch im Jahr 2025 nicht unbeachtet bleiben sollten. Dazu gehört etwa Ethereum. Die Nummer 2 laut Marktkapitalisierung könnte noch in diesem Jahr die 5.000 US Dollar knacken und im kommenden Jahr sogar auf über 20.000 US Dollar steigen.

Auch die langfristige Prognose bei Ripple bleibt spannend: Noch befindet sich die Kryptowährung weit weg vom Allzeithoch, konnte aber in den letzten 30 Tagen um 250 Prozent zulegen. Ein Anstieg auf rund 10 US Dollar, derzeit liegt XRP bei 2,40 US Dollar, ist denkbar und wird als realistisch eingestuft.

Auch Meme Coins befinden sich im Aufwind. Allen voran der Dogecoin. Von Dezember 2023 bis Dezember 2024 stieg der Preis des Meme Coins um 340 Prozent; mit einem aktuellen Preis von rund 0,40 US Dollar liegt er 44 Prozent unter dem Allzeithoch, das am 8. Mai 2021 aufgestellt wurde.

All jene, die übrigens nicht in etablierte Kryptowährungen investieren wollen, sondern planen, Token über Presales zu kaufen, sollten einen Blick auf Flockerz bzw. den Token FLOCK werfen. Dieser konnte im Zuge des aktuellen Initial Coin Offerings bereits über 5,2 Millionen US Dollar einnehmen.

Mehr über Flockerz und FLOCK erfahren

Flockerz geht durch die Decke: Das Interesse der Investoren ist ungebrochen

Das Interesse an Meme Coins ist ungebrochen. Ganz egal, ob es sich um den Dogecoin, Shiba Inu oder auch Pepe handelt – in den letzten Wochen konnten starke Preisanstieg beobachtet werden bzw. sind auch die Prognosen derart vielversprechend, dass die Preise wohl in absehbarer Zeit noch mehr nach oben klettern können. Mit Flockerz und dem Token FLOCK gibt es ein Projekt, das ebenfalls in den Startlöchern steht und in absehbarer Zeit für Furore sorgen könnte. Denn Flockerz verfolgt eine ganz neue Strategie: Wer in Token investiert, der kann in weiterer Folge bei der Reise von Flockerz mitbestimmen. Es werden immer wieder Umfragen veröffentlicht, an denen die Token Besitzer teilnehmen können. So bestimmen sie einerseits den weiteren Weg von Flockerz, andererseits werden sie auch mit Token belohnt, nachdem sie an der Umfrage teilgenommen haben.

Flockerz verspricht aktuell auch eine hohe Staking Rendite. Das aus dem einfachen Grund, damit nach dem Ende des Initial Coin Offerings nicht die ersten Massenverkäufe stattfinden, die dann am Ende den Preis nach unten stürzen lassen. Das könnte das Projekt nämlich sogar gefährden. Mit dem Versprechen der hohen Rendite sollen die Anleger weiterhin ihre Token behalten.

Jetzt in Flockerz investieren und Token kaufen

Bereits im Rahmen des Presales wurde der Preis des Token FLOCK schon mehrfach erhöht. All jene, die schon von Anfang an dabei sind, dürfen sich jetzt schon über erste Gewinne freuen. Man darf auch nicht vergessen, dass bereits über 5,2 Millionen US Dollar in das Projekt investiert wurden. Das ist ein durchaus gutes Zeichen. Die Experten sind der Meinung, dass nach dem Ende des Presales der Preis des Token durch die Decke gehen wird.

Wer FLOCK Token kaufen will, der benötigt eine kompatible Wallet. Der Verkauf der Token findet ausschliesslich auf der Homepage von Flockerz statt.

Hier klicken und FLOCK kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.