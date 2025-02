$TRUMP-Memecoin: Vom Hype zum Crash - So viel Geld haben Anleger verloren

• Trumps Memecoin $TRUMP mit erheblichem Kurseinbruch• Viele Anleger mussten hohe Verluste hinnehmen• $TRUMP gilt als politisch und rechtlich brisant

Donald Trumps Memecoin $TRUMP sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen - doch nicht nur wegen seines raketenhaften Starts, sondern vor allem wegen des dramatischen Absturzes innerhalb weniger Tage. Viele Experten sehen Trumps Memecoins als reines "Pump-and-Dump"-Schema. Doch während die meisten Anleger hohe Verluste hinnehmen mussten, gibt es auch Profiteure im Krypto-Geschäft.

$TRUMP im Blick: Ein rasanter Aufstieg - und ein tiefer Fall

Der Memecoin wurde am 17. Januar 2025, wenige Tage vor Trumps erneuter Amtseinführung, eingeführt. Anfangs schien die digitale Währung ein voller Erfolg zu sein: Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Coin laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von bis zu 14 Milliarden US-Dollar. Doch der Hype hielt nicht lange an - bereits zwei Tage später stürzte der Coin dramatisch ab. Aktuell beträgt der Wert pro Token nur noch etwa 12,82 US-Dollar - weniger als ein Fünftel des Höchststandes von 75,35 US-Dollar (Stand: 26. Februar 2025).

Experten befürchten, dass sich hinter Trumps Memecoin ein typisches "Pump-and-Dump"-Schema verbirgt. Dabei wird ein Token künstlich gepusht, um den Preis zu steigern, nur um ihn dann schnell zu verkaufen, sobald der Markt überzeugt ist.

Trump und Krypto: Die Gewinner und Verlierer von $TRUMP

Eine von der New York Times in Auftrag gegebene Analyse der Krypto-Forensikfirma Chainalysis ergab, dass über 813'000 Krypto-Wallets Verluste erlitten, wie Fortune berichtet. Während einige Anleger ihre Coins hielten und zuschauen mussten, wie der Wert ins Bodenlose fiel, verkauften andere mit Verlust, um weiteren Schaden zu vermeiden. Insgesamt belaufen sich die Verluste der Investoren laut der Analyse auf rund 2 Milliarden US-Dollar. Für jeden Dollar an Handelsgebühren, den die Ersteller der Trump-Kryptowährung eingenommen haben, verloren Investoren 20 US-Dollar, hiess es.

Gleichzeitig profitierten die Hintermänner des Memecoins. Die Trump Organization und ihre Partner sollen gemäss Reuters rund 100 Millionen US-Dollar an Handelsgebühren kassiert haben - wenngleich Donald Trump die Gewinne als "Peanuts" bezeichnet. Der Grossteil dieser Einnahmen wurde jedoch noch nicht ausgezahlt, wie Analysen von Merkle Science und Chainalysis laut Fortune aufdeckten. Das Interessante dabei: Die Trump-nahe Firma CIC Digital und die mit ihr verbundene Fight Fight Fight LLC sollen etwa 80 Prozent der Coins besitzen.

Experten warnen Anleger vor riskanter Spekulation

Finanzexperten warnen davor, dass $TRUMP für naive Anleger eine riskante Spekulation darstellt. Leonard Kostovetsky, Professor für Finanzwissenschaft an der Baruch College’s Zicklin School of Business, erklärte gegenüber Fortune: "Alle diese Memecoins haben keinen wirklichen Wert über das hinaus, was andere bereit sind, dafür zu zahlen. Sie sind reine Blasen". Zudem befürchten Kritiker mögliche Interessenkonflikte: Da die Trump-Familie einen erheblichen Anteil an der Kryptowährung besitzt, könnte der Kurs durch gezielte Verkäufe manipuliert werden. Auch ein sogenannter "Rug Pull", also ein plötzlicher Verkauf grosser Mengen durch die Eigentümer, ist nicht ausgeschlossen.

Politische Brisanz: Ist $TRUMP ein illegales Krypto-Geschäft?

Die Verbraucherorganisation Public Citizen hat bereits eine Beschwerde beim US-Justizministerium eingereicht. Der Vorwurf: Trumps Werbung für seinen eigenen Memecoin auf der Plattform X könnte als illegale Geschenkannahme gewertet werden. Zudem warnte Timothy Massad, ehemaliger Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission, im Gespräch mit CNBC, dass Unternehmen oder Staaten den Kauf von $TRUMP nutzen könnten, um sich bei einer möglichen Trump-Regierung Einfluss zu erkaufen.

Trumps Memecoin: Hochriskante Spekulation mit politischem Sprengstoff?

Die Entwicklung von $TRUMP zeigt eindrucksvoll, welche Dynamik und Risiken mit Memecoins verbunden sein können. Viele Anleger mussten erhebliche Verluste hinnehmen. Neben den finanziellen Aspekten rückt auch die politische Dimension der Kryptowährung in den Fokus. Der Fall wirft Fragen über Transparenz, Regulierung und mögliche Interessenkonflikte auf, die in Zukunft weiter diskutiert werden dürften.

