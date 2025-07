Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minusbereich

Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 407,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'697 Punkten realisiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 405,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 409,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 766 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (261,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,33 CHF je Ypsomed-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie gefragt: Umbenennung von Ypsomed Diabetes Care

Ypsomed-Aktie: Aktionäre genehmigen alle Anträge

Ypsomed-Aktie fällt ins Minus: Chinesischer Konzern setzt auf Autoinjektoren von Ypsomed