Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 373,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'513 Punkten liegt. Bei 370,00 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 375,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'353 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 439,00 CHF erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2023 bei 261,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,99 Prozent.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Ypsomed-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 27.05.2026.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch