Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagmittag freundlich

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 326,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'229 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 356,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 356,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'782 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 439,00 CHF erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 261,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 19,94 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,22 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie fällt: Nur begrenzte Auswirkungen der neuen US-Zölle - Ypsomed und Sidekick launchen digitale Hilfe bei Adipositas

Minuszeichen in Zürich: SPI notiert schlussendlich im Minus

Ypsomed-Aktie rutscht ab: Ypsomed startet Bau seines zweiten Werks in Deutschland