VW-Aktie im Minus: Bernstein-Analyst sieht noch Aufwärtspotenzial bei Volkswagen-Aktie - IfW-Präsident kritisiert Management

Volkswagen hat die Zeichen der Zeit verkannt und strategische Fehlentscheidungen getroffen", sagte der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Konzern hänge ausländischen Rivalen nicht nur bei der Elektromobilität hinterher, sondern habe "kein attraktives Produktportfolio mehr". Der Ökonom mahnte, dass Deutschlands Autobauer das Jahrzehnt in ihrer bisherigen Form nicht überleben würden.

Schularick plädierte gegen staatliche Hilfen für die Konzerne: Die Politik sollte "nicht die Verlierer von gestern, sondern die Technologie von morgen fördern", sagte er. Der Staat solle in junge, forschungsstarke Unternehmen aus Schlüsselbranchen wie der Batterie- oder Klimatechnologie investieren. Die Politik der Bundesregierung dürfe nicht darauf abzielen, den Status quo zu erhalten: "Deutschland zählt zu den wohlhabenden Industrienationen, weil wir Veränderungen zulassen."

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit dem Elektrofahrzeugmarkt in den USA. Nach rasantem Wachstum in den zurückliegenden drei Jahren beginne sich dieser nun abzukühlen, wobei Tesla schon seit 2021 kontinuierlich Marktanteile verliere, während sie Ford und GM ausgebaut hätten. Europäische Hersteller hätten bis 2024 ebenfalls Marktanteile dazu gewonnen, jedoch habe in den ersten acht Monaten dieses Jahres es nur BMW geschafft, Absatz oder Marktanteile zu steigern.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen verliert am Freitag via XETRA zeitweise 2,89 Prozent auf 92,08 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich auch Gewinne verbucht hatte.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 13:36 Uhr - zum Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse - im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2.1 Prozent auf 92.84 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 19.56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf.

