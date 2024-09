VW-Aktie höher: Volkswagen-Chef Blume will neue Konzernstrategie entwickeln - Protest in Zwickau

Auf einer Führungskräftetagung in Stockholm gab er erste Einblicke in die im Mai angekündigte neue Konzernstrategie für die Zeit bis 2035, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Noch sei die Arbeit an der "Group Strategy 2035" aber nicht abgeschlossen, so der Sprecher. "Zu Details zur Konzernstrategie werden wir uns zu gegebener Zeit äussern."

Blume hatte bereits auf der Hauptversammlung im Mai angekündigt, bis Jahresende eine neue Konzernstrategie für die Zeit bis 2035 vorzulegen. Sie soll die noch von Blumes Vorgänger Herbert Diess entwickelte "Strategie 2030" ablösen. Blume hatte direkt nach seinem Amtsantritt ein Zehn-Punkte-Programm aufgesetzt, das seither die Richtung bestimmt. "Kurz- und mittelfristig geben das Top 10 Programm und die Planungsrunde die Leitplanken vor. Langfristig die Group Strategy", so der Sprecher.

Dem "Handelsblatt" sagte Blume: "Volkswagen soll zum weltweit führenden automobilen Technologiekonzern aufgebaut werden. Wir wollen die besten Technologien und Services nachhaltig in die Gesellschaft bringen." Es gehe dabei um Felder wie Design, Plattformkonzepte, Software, Batterietechnologie, aber auch Mobilitätsangebote. "Wir müssen in der Breite überzeugen, ähnlich wie ein Zehnkämpfer."

'Pfui'-Rufe für VW-Vorstand - Lautstarker Protest in Zwickau

Rund 5'000 Beschäftigte haben in der Zwickauer E-Auto-Fabrik von Volkswagen lautstark gegen drohende Kündigungen und Werkschliessungen protestiert. Vor der ausserordentlichen Betriebsversammlung wurde Markenvorstand Thomas Schäfer mit "Buh"- und "Pfui"-Rufen empfangen und von den Mitarbeitern ausgepfiffen. "Das Vertrauen ist weg", sagte ein Mitarbeiter, der nach eigenen Angaben seit 30 Jahren hier arbeitet.

Volkswagen hatte am Montag angekündigt, bei der Kernmarke kräftig sparen zu müssen. Der bisher geplante Stellenabbau durch Altersteilzeit und Abfindungen reiche nicht mehr aus, um die angepeilten Einsparziele zu erreichen. Werkschliessungen und betriebsbedingte Kündigungen bei der Kernmarke VW seien nicht länger ausgeschlossen, kündigte Europas grösster Autobauer an. Die mit dem Betriebsrat geschlossene Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung werde aufgekündigt. Diese schloss betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 aus. Erstmals seit 30 Jahren könnte es bei VW nun Entlassungen geben.

VW-Beschäftigte bangen um ihre Jobs

Seither geht bei vielen Beschäftigten die Angst um - auch an den sächsischen Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden mit rund 11'000 Beschäftigten. Sie müssten die Fehler des Managements ausbaden, beklagt eine Mitarbeiterin, die in Zwickau mit einem grossen Transparent ihrem Unmut Luft macht. "Ich war immer stolz, bei VW zu arbeiten", sagt sie. Doch nun sorgten sich viele auch in ihrem Team um den sicher geglaubten Job. Dabei hätten viele Kredite etwa für ihr Haus abzuzahlen und Kinder. Viele Kollegen hätten ganz konkret Angst, ihren Job zu verlieren, sagt ein anderer Protestierender.

Das Zwickauer Werk ist der grösste Standort von Volkswagen in Sachsen und wurde in den vergangenen Jahren mit immensen Investitionen komplett auf Elektroautos umgestellt. Bei der Elektromobilität ist es Vorreiter im Konzern und produziert auch für Audi und Cupra. Doch bleibt der Absatz hinter den Erwartungen zurück, sodass die Verträge von Hunderten befristet Beschäftigten nicht verlängert und die Nachtschicht der beiden Montagelinien gestrichen wurde.

Bereits im Frühjahr war bekanntgeworden, dass VW über ein Ende der Fahrzeugfertigung in der Gläsernen Manufaktur in Dresden nachdenkt. Eine Entscheidung gibt es den Angaben zufolge bislang nicht. Dort wird von rund 340 Beschäftigten der ID.3 in kleinen Stückzahlen montiert.

IG Metall zu VW-Krise: Vier-Tage-Woche als mögliche Lösung

Die IG Metall will zügig mit VW über die neuen Sparpläne verhandeln und die im Herbst geplante Tarifrunde vorziehen. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, kann sich die Gewerkschaft auch eine Vier-Tage-Woche für alle Beschäftigten der Kernmarke vorstellen.

"Das kann mit eine der Optionen sein", sagte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner am Rande einer tarifpolitischen Konferenz in Hannover. "Wir sollten nichts ungenutzt lassen an Ideen, wie wir Beschäftigung und Standorte erhalten können."

Wichtig sei, dass die Werkschliessungen und betriebsbedingten Kündigungen, die VW nicht mehr ausschliesst, vom Tisch kämen, betonte Benner. "Das sind für uns absolut rote Linien." Mit dem Konzern wolle man nun schnell ins Gespräch kommen, um gemeinsam über Lösungen zu verhandeln. Die eigentlich für Herbst geplante Tarifrunde bei Volkswagen wolle man daher vorziehen und möglichst parallel zum Flächentarif für die gesamte Branche verhandeln. Das habe man VW angeboten, bisher aber noch keine Antwort erhalten.

Der VW-Betriebsrat reagierte zurückhaltend auf den Vorstoss. "Zu konkreten Kompromisslinien und möglichen Lösungsansätzen können wir uns derzeit noch gar nicht äussern", sagte ein Sprecher. "Zunächst einmal muss das Unternehmen Farbe bekennen." Bisher gebe es nur Ankündigungen, aber noch keine korrekten Kündigungen von Vereinbarungen. Details habe es auch auf der Betriebsversammlung am Mittwoch nicht gegeben. "Generell gilt allerdings: Wenn es in den anstehenden Verhandlungen so weit ist, müssen alle kreativen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden und gehören dann besprochen."

IG Metall hält an Lohnforderung für VW fest

In Niedersachsen startet die Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie kommende Woche Donnerstag, über den VW-Haustarif soll eigentlich erst ab Mitte oder Ende Oktober verhandelt werden. Die IG Metall fordert jeweils sieben Prozent mehr Lohn.

Von dieser Forderung wolle man auch bei VW nicht abgehen, betonte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Selbst in Phasen, wo es Volkswagen exorbitant besser ging als dem Rest der Branche, haben wir bei Volkswagen die gleichen Entgeltsteigerungen vereinbart." Man sehe daher keinen Grund, jetzt von diesem Grundsatz abzuweichen.

Mit einer Vier-Tage-Woche hatten VW und Gewerkschaft bereits Anfang der 1990er-Jahre, als VW in einer tiefen Krise steckte, Massenentlassungen und den Wegfall von 30.000 Stellen verhindert.

