VAT Aktie News: VAT verliert am Freitagnachmittag

Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 429,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'187 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VAT-Aktie bis auf 426,40 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 438,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23'482 VAT-Aktien umgesetzt.

Bei 528,00 CHF markierte der Titel am 16.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (308,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 28,14 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,25 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,48 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte VAT am 11.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte VAT die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2024 7,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch