Vanguards Ausblick 2025: Perspektiven für die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte

• Vanguards Marktausblick 2025 im Blick• Vanguard warnt vor Bewertungsfalle am Aktienmarkt• Anleger werden zur Vorsicht gemahnt

Der Vanguard Marktausblick 2025 bietet eine prägnante Analyse der globalen Wirtschaft und der Finanzmärkte und beleuchtet die wichtigsten Herausforderungen und Chancen, die Investoren im Jahr 2025 erwarten. Die detaillierte Prognose von Vanguard geht dabei insbesondere auf die Entwicklungen in den USA, Europa und China sowie auf die Auswirkungen von Geldpolitik und globalen Risiken ein.

US-Wirtschaft: Auf dem Weg zur "sanften Landung"?

Die globale Inflation hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich abgeschwächt und liegt nun in Reichweite von 2 Prozent, wie Vanguard berichtet. Der Weg dorthin war jedoch in vielen Ländern ungleichmässig. Besonders bemerkenswert ist laut Vanguard die US-Wirtschaft, die sich trotz restriktiver Geldpolitik durch ihre Stärke auszeichnet. Gemäss dem US-Finanzdienstleister erlebte die US-Wirtschaft "ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung ohne erkennbare Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik". Doch die Frage bleibt: "Haben die USA eine sanfte Landung erreicht?". Vanguard sieht dies kritisch und verweist auf "zufällige angebotsseitige Faktoren", die zur Stabilität beigetragen haben. Diese beinhalten insbesondere das starke Wachstum der Arbeitsproduktivität und die Zunahme der verfügbaren Arbeitskräfte.

Während das US-Wachstum 2025 weiterhin robust bleiben könnte, warnt Vanguard vor aufkommenden politischen Risiken, wie etwa der Einführung von Handelszöllen und strengeren Einwanderungspolitiken, die das Wachstum bremsen und die Inflation anheizen könnten. Unter diesem Szenario erwartet Vanguard, dass das US-BIP-Wachstum von derzeit rund 3 Prozent auf etwa 2 Prozent sinken wird. Die "Kerninflation wird für den grössten Teil des Jahres 2025 über 2,5 Prozent bleiben", prognostiziert der Finanzdienstleister weiter.

Europas und Chinas Wachstumsdilemma: Zwischen stagnierender Wirtschaft und Inflation

Die europäische Wirtschaft hat es laut Vanguard schwerer, eine ähnliche Wachstumsdynamik zu erreichen: Obwohl die Inflation im Euroraum wieder näher an das Ziel gerückt ist, leide die Region unter stagnierendem Wachstum und anhaltenden negativen Auswirkungen der Energiekrise. Vanguard erwartet, dass das Wachstum auch 2025 "unter dem Trend bleibt", insbesondere aufgrund eines verlangsamten globalen Handels. In diesem Zusammenhang geht Vanguard davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen bis Ende 2025 auf 1,75 Prozent senken könnte.

Für China bleibt die wirtschaftliche Lage ebenso schwierig. Trotz politischer Massnahmen erwartet Vanguard, dass das Wachstum unter den Erwartungen bleiben wird: "Wir halten an unserer schwächeren Wachstumserwartung für China fest". Das Land stehe vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter externer Gegenwind, strukturelle Probleme im Immobiliensektor und schwaches Vertrauen in die Haushalte und Unternehmen. Daher prognostiziert Vanguard weiterhin geldpolitische Lockerungsmassnahmen und fiskalische Stimuli in 2025.

Die Ära des "soliden Geldes": Höhere Zinsen als langfristiger Trend

Eine zentrale Erkenntnis des Vanguard Marktausblicks 2025 ist, dass die Ära des "soliden Geldes", gekennzeichnet durch positive reale Zinssätze, auch weiterhin Bestand haben könnte. Vanguard erwartet, dass die Leitzinsen der Zentralbanken auf einem höheren Niveau bleiben als in den 2010er Jahren. Dies könnte für Anleger im Bereich festverzinslicher Anlagen interessante Möglichkeiten bieten. Für Aktieninvestoren hingegen könnte die Zukunft unsicher bleiben, da die Märkte zunehmend zwischen "Momentum und Überbewertung" schwanken, so Vanguard.

Am Anleihemarkt könnten Anleihen dank höherer Anfangsrenditen ein verbessertes Risiko-Rendite-Verhältnis bieten. Vanguard prognostiziert für die kommenden zehn Jahre jährliche Renditen von 4,3 Prozent bis 5,3 Prozent für sowohl US-amerikanische als auch global ex-US-Anleihen. Ein Szenario, in dem angebotsseitige Rückenwinde anhalten, könnte das Trendwachstum unterstützen und die realen Zinssätze stabilisieren. Dennoch bleibe die Möglichkeit eines Wachstums-Schocks bestehen, was zu einer Reduzierung der Zinsen und einer "Flucht in die Sicherheit" führen könnte.

Aktienmarkt 2025: Wachstumsdynamik oder Bewertungsfalle?

Der US-Aktienmarkt hat in den letzten Jahren beeindruckende Renditen erzielt, doch Vanguard mahnt zur Vorsicht: "US-Bewertungen sind hoch, aber nicht so stark gedehnt, wie traditionelle Kennzahlen es vermuten lassen". Viele grosse Unternehmen profitieren von niedrigen Finanzierungskosten und wachstumsorientierte Sektoren wie Technologie stützen die höheren Bewertungen. Vanguard fragt sich jedoch, ob sich der Markt inmitten eines Produktivitätsbooms wie Mitte der 90er Jahre befindet, der die Bewertungen stützt, oder ob Anleger eine Situation wie 1999 erleben, in der eine negative wirtschaftliche Entwicklung die Anfälligkeit des Marktes aufdeckt. Die US-Aktienmarkt-Renditen könnten in den kommenden Jahren weiterhin stark schwanken, da hohe Ausgangsbewertungen belasten könnten.

Internationale Aktien bieten laut Vanguard derzeit und womöglich auch langfristig attraktivere Bewertungen, insbesondere in Schwellenländern wie China, obwohl geopolitische Risiken und schwache wirtschaftliche Impulse Herausforderungen darstellen.

Chancen und Risiken für 2025: Was erwartet Anleger?

Vanguards Marktausblick für 2025 zeigt, dass die wirtschaftlichen Aussichten durch eine Reihe von Herausforderungen geprägt sein dürften. Während die US-Wirtschaft weiterhin relativ stark bleiben könnte, werden die europäische und chinesische Wirtschaft womöglich mit strukturellen Problemen und globalen Unsicherheiten konfrontiert. Laut Vanguard dürfen Investoren sich auf eine Kombination aus soliden Anleihenrenditen und moderaten Wachstumsprognosen einstellen, während sie gleichzeitig die Risiken eines überbewerteten Aktienmarkts im Auge behalten sollten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.