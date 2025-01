Gold bleibt gefragt: Analysten erwarten Rekordpreise im Jahr 2025

Anzeige

• BMO Capital Markets gibt Prognose für Goldpreis 2025 ab• Geopolitische Spannungen könnten Goldpreis nach oben treiben• Trumps Politik könnte von grosser Bedeutung sein

Auch im Jahr 2025 bleibt Gold wohl ein unverzichtbarer Rohstoff, dessen Wert angesichts globaler Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen weiter steigen könnte. Laut den neuesten Prognosen von BMO Capital Markets könnte Gold nicht nur seine Rolle als sicherer Hafen festigen, sondern auch neue Höchststände erreichen, wie die Goldhandelsgesellschaft Kitco berichtet.

Gold - Ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten?

Der steigende Trend der Deglobalisierung der Wirtschaft belastet die industrielle Nachfrage nach einigen Metallen. Gold und Silber gehören laut Kitco daher zu den wenigen Metallen, die BMO Capital Markets für 2025 hochstufte.

Die Analysten erwarten gemäss ihrer Schätzung Ende 2024, dass Gold im Jahr 2025 durchschnittlich bei rund 2'750 US-Dollar pro Unze liegen wird, was einen Anstieg von drei Prozent im Vergleich zur vorherigen Schätzung bedeutet, so Kitco. Im Sommer 2025 könnte der Preis einen Höchstwert erreichen und im dritten Quartal auf 2'850 US-Dollar ansteigen. Die Hauptursache für diese Prognose ist die zunehmende geopolitische Unsicherheit. BMO Capital Market zufolge "wird das Potenzial für einen globalen Handelskrieg weiterhin geopolitische Unsicherheit schüren, was zusätzlichen Auftrieb für den Goldmarkt geben könnte", wie die BMO-Rohstoffanalysten gemäss Kitco in einem Bericht Mitte Dezember 2024 schreiben.

Ein solcher Handelskrieg könnte die globale Wirtschaft erheblich belasten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold weiter anheizen. Die Analysten merken weiter an, dass die Märkte für Metalle die bilateralen Zölle zwischen den USA und China zwar bereits eingepreist haben, jedoch nicht einen möglichen multilateralen Handelskrieg, der weitere Länder wie Kanada, Mexiko und Europa involvieren könnte.

Handelskonflikte und die Rolle der Entdollarisierung

Als weiteren Schlüsselfaktor, der den Goldpreis 2025 antreiben könnte, nennen die BMO-Analysten gemäss Kitco die zunehmende Bewegung hin zur Entdollarisierung des Handels. So prognostizieren die Analysten, dass "der Push zur Entdollarisierung des Handels im zweiten Quartal mit wachsendem Handelskonflikt wieder an Fahrt gewinnt, was den Goldpreis auf neue nominale Höchststände treiben könnte." Dies bedeutet, dass Länder zunehmend den US-Dollar meiden und Gold als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten bevorzugen könnten.

Wie sich Trumps Politik auf den Goldpreis auswirken könnte

Die Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump könnte ebenfalls Auswirkungen auf den Goldmarkt haben. Obwohl die geplanten höheren Zölle und die Erhöhung des Bundesdefizits als inflationär gelten, was tendenziell den Goldpreis drücken könnte, stellt BMO Capital Markets gemäss Kitco fest, dass die "Sekundäreffekte dieser Politiken" ebenfalls nicht zu unterschätzen sind. "Berichten zufolge erwägen die chinesischen Behörden bereits, den Renminbi 2025 abzuwerten, um den Auswirkungen weiterer Zölle entgegenzuwirken, was die Einzelhandelsnachfrage nach Gold in China [...] wieder ankurbeln könnte", schreiben die Analysten laut Kitco.

"Ein weiterer Sekundäreffekt könnte sein, dass die USA die Inflation in Regionen mit geringem Wachstum wie die EU exportieren, was Stagflation verursachen und den Zinssenkungszyklus beschleunigen könnte. Letztlich wird es das Timing dieser verschiedenen Effekte sein, das die Goldpreisschwankungen 2025 bestimmt", berichten die Analysten weiter.

Langfristige Aussichten: Gold als wertbeständiger Rohstoff?

Auch über die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hinaus könnte Gold ein wertbeständiger Rohstoff bleiben. BMO Capital Markets erwartet gemäss Kitco, dass China seine Rolle als dominierender Akteur auf dem Goldmarkt beibehalten wird. "Wir sehen die globalen Finanzsysteme nicht als vollständig auf diese Entwicklung vorbereitet, weshalb Gold erneut in das monetäre System gezogen wird", sagten die Analysten. Für Anleger, die langfristig auf Gold setzen möchten, bleibe das Edelmetall aufgrund seines Status als wertbeständige Anlage auch in unsicheren Zeiten eine attraktive Option. Neben Gold sind die Analysten auch optimistisch in Bezug auf Silber, stellen jedoch fest, dass mehr Risiken im Vergleich zu Gold bestehen.

Attraktive Option für Anleger: Ist Gold der Gewinner des Jahres 2025?

Laut BMO Capital Market könnte Gold 2025 aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, Handelskonflikten und der fortschreitenden Entdollarisierung des Handels zu einem der gefragtesten Rohstoffe avancieren. Die Analysten von BMO erwarten, dass der Goldpreis bis zum Sommer neue Höchststände erreicht und 2025 insgesamt zu einem "grossen Star" auf dem Rohstoffmarkt wird. Wie sich der Goldpreis tatsächlich entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

