Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Mai nicht so stark gesunken wie zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,9 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 1,6 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,5 Prozent höher.

ASEAN-Aussenminister besorgt über Handelskonflikte

Die Aussenminister der ASEAN-Staaten sehen in den globalen Handelskonflikten und der wirtschaftlichen Unsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit Zöllen, eine Gefahr für die Stabilität Südostasiens. In einer gemeinsamen Erklärung äusserte die ASEAN ihre Besorgnis über "einseitige Massnahmen im Zusammenhang mit Zöllen", bezeichnete diese als kontraproduktiv und warnte davor, dass sie die wirtschaftliche Fragmentierung verschärfen könnten. Der zehn Mitglieder umfassende Staatenbund, zu dem unter anderem Malaysia, Singapur und Thailand gehören, gab die Erklärung nach einem Treffen in Kuala Lumpur ab, an dem auch US-Aussenminister Marco Rubio teilnahm.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Mai -0,8% (PROG: -1,5%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Mai +0,6% gg Vormonat

July 11, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)