Uber Aktie News: Uber verliert am Montagnachmittag

Um 04:28 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 70,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 70,12 USD. Mit einem Wert von 72,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 499'649 Stück.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 14,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,09 USD am 27.10.2023. Abschläge von 42,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.05.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.13 Mrd. USD im Vergleich zu 8.82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Uber-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 0,860 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch