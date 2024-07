u-blox Aktie News: u-blox verliert am Freitagnachmittag

Die u-blox-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 83,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'173 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die u-blox-Aktie bei 83,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'533 u-blox-Aktien.

Bei einem Wert von 102,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,50 CHF ab. Abschläge von 13,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 CHF an u-blox-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,575 CHF aus.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von u-blox veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von u-blox rechnen Experten am 15.08.2025.

In der u-blox-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,125 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch