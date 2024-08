u-blox Aktie News: u-blox verbilligt sich am Nachmittag

Um 04:28 Uhr fiel die u-blox-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 77,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'813 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die u-blox-Aktie bis auf 76,50 CHF. Bei 78,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'615 u-blox-Aktien.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 102,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die u-blox-Aktie derzeit noch 32,30 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2023 auf bis zu 72,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die u-blox-Aktie mit einem Verlust von 6,33 Prozent wieder erreichen.

u-blox-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 CHF aus.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von u-blox wird am 07.03.2025 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte u-blox möglicherweise am 15.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je u-blox-Aktie in Höhe von 4,10 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch