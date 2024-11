Trump Media-Aktie schwankt am Tag der US-Präsidentschaftswahl 2024 weiter stark

• Anstieg der Trump Media-Aktie vor der Wahl• Mangel an Unternehmensnachrichten• Aktie hochvolatil

Mehr als zwölf Prozent hatte die Trump Media-Aktie am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl an der NASDAQ gewonnen. Und auch am Wahltag selbst setzte sich der Aufwärtstrend fort: Die Aktie lag zeitweise mit knapp 15 Prozent im Plus. Die Gewinne konnte der Anteilsschein aber nicht in den Feierabend retten: Schlussendlich ging es um 1,16 Prozent auf 3394 US-Dollar nach unten.

Konkrete Unternehmensnachrichten sind Mangelware

Dabei waren konkrete Nachrichten von Unternehmensseite - etwa das operative Geschäft betreffend - Mangelware. Zuletzt hatte es hier am 23. Oktober Neuigkeiten gegeben, als das Medien- und Technologieunternehmen, das zu grossen Teilen in den Händen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist, mitgeteilt hatte, dass die Truth Social TV-Streaming-App jetzt auf weiteren Geräten verfügbar ist. Dennoch hat die Trump Media-Aktie in den vergangenen Wochen kräftig zulegen können: Auf Monatssicht beträgt das Kursplus satte 57 Prozent, seit Jahresstart summieren sich die Gewinne auf rund 96 Prozent.

Aktie hoch volatil

Allerdings ist dieser Anstieg nicht geradlinig erfolgt: Investoren hatten im Jahresverlauf mit starker Volatilität zu kämpfen. Immer wieder hatte sich die Trump Media-Aktie in den vergangenen Monaten als Spiegel des Wahlkampfverlaufes erwiesen und verzeichnete infolge dessen Handelstage mit zweistelligen Kurseinbrüchen aber eben auch Handelstage mit starken Kursgewinnen. Insbesondere aktualisierte Umfrageergebnisse, die mal Kamala Harris und mal Donald Trump im Rennen um die US-Präsidentschaft als führend ausgewiesen hatten, hatten direkte Auswirkungen auf die Entwicklung des Anteilsscheins von Trump Media.



Redaktion finanzen.ch