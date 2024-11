Trump Media-Aktie dreht deutlich ins Plus: Umfrage-Ergebnisse sorgen für Aufsehen

• US-Wahl steht kurz bevor• Wichtige Umfrage mit überraschendem Ergebnis• Trump Media-Aktie weiter tiefrot

Die US-Wahl steht unmittelbar bevor - Kamala Harris und Donald Trump liefern sich weiterhin ein enges Rennen. Doch kurz vor dem grossen Tag sorgte eine neue Umfrage für Aufsehen. Diese sieht Harris im republikanischen Bundesstaat Iowa klar vor ihrem Konkurrenten Trump. 47 Prozent der befragten wahrscheinlichen Wähler haben bei der Befragung der Regionalzeitung "Des Moines Register" in Zusammenarbeit mit Mediacom Iowa Poll und dem Meinungsforschungsinstitut Selzer & Company angegeben, Harris zur künftigen US-Präsidentin wählen zu wollen. Dagegen würden 44 Prozent für Trump stimmen. Die Fehlerquote liegt bei 3,4 Prozentpunkten.

Trump: "Das nennt man Unterdrückung"

"Das nennt man Unterdrückung. Sie unterdrücken. Und eigentlich sollte es illegal sein", wetterte Trump am Sonntag bei einer Wahlkampfbekundung in Lititz, Pennsylvania.

Wie "Des Moines Register" erinnert, habe die Iowa-Umfrage eine lange Tradition darin, "den Stand des Rennens am Wochenende vor einer allgemeinen Wahl genau einzuschätzen, einschliesslich der letzten beiden Präsidentschaftswahlen". Ob dies auch in diesem Jahr erneut zutreffen wird, wird sich zeitnah zeigen.

Trump Media-Aktie in Aufruhr

Trump-Anhänger reagierten zunächst geschockt auf die Umfrageergebnisse. So ging es für die Trump Media-Aktie am Montag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 2,54 Prozent nach unten auf 31,34 US-Dollar. Allein in den vergangenen fünf Tagen ist das Papier bereits um über 35 Prozent eingebrochen. Mittlerweile geht es im Montagshandel an der NASDAQ zeitweise jedoch wieder um 14,71 Prozent auf 35,06 US-Dollar nach oben.

