Toyota goes Hydrogen: Pickup und SUV mit Wasserstoffantrieb vorgestellt

Toyota betrachtet Wasserstoff als die Lösung für eine klimaneutrale Automobilindustrie. Wie das Informationsportal foxnews berichtet, hat der Autobauer aus Japan nun zwei neue Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb vorgestellt.

Testweise wurden ein Hilux und ein Corolla Cross umgerüstet

So habe Toyota UK testweise den 182 PS starken Wasserstoffantrieb des Mirai in einen Pickup Hilux eingebaut. Die Brennstoffzelle liege direkt unter der Motorhaube, die drei Wasserstofftanks unter der Fahrzeugkabine. Zudem gebe es einen einzelnen Elektromotor für den Hinterradantrieb. Der Mirai wurde 2014 erstmals auf den Markt gebracht und wird auch heute noch vertrieben - er ist eines der wenigen Wasserstoffautos, für die es bereits so etwas wie ein ausgebautes Tankstellennetz gibt.

Bei einem anderen Testversuch wurde der 1,6-Liter Dreizylinder-Turbomotor eines Sportwagens (GR Corolla) in einen Corolla Cross aus der Kleinwagenklasse Kompakt eingebaut und mit Hochdruck-Wasserstoffinjektoren ausgestattet. Damit soll dieselbe Leistung wie bei einem Benziner erreicht und Tanken in weniger als zwei Minuten Realität werden.

Toyota führt Kooperationen mit den Autobauern BMW und Yamaha

Noch gibt es laut foxnews keine Informationen zu möglichen Produktionsstarts der Fahrzeuge. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei Asia hat allerdings bereits im Sommer über eine geplante Kooperation zwischen Toyota und BMW zur Produktion gemeinsamer Wasserstofffahrzeuge ab 2025 berichtet. Es ist möglich, dass der neue Pickup und der SUV im Rahmen dieser Kooperation auf die Strassen gebracht werden sollen. Gemeinsam mit dem Motorenbauer Yamaha arbeitet Toyota ausserdem aktuell nach Angaben von foxnews an einem wasserstoffbetriebenen 5,0-Liter V8-Motor, der offenbar für grosse Lkw oder Sportwagen geeignet sein könnte.

"Alle, die die Prototypen bisher gefahren haben, waren anfangs eher skeptisch, sind aber am Ende der Fahrt mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder ausgestiegen. Seit ich das gesehen habe, glaube ich wirklich an das enorme Potenzial von Wasserstoffmotoren und sehe sie nicht mehr nur als Spritersatz", so Takeshi Yamada von Toyota gegenüber dem Informationsportal. Das Unternehmen beschäftigt sich bereits seit 1992 mit Wasserstoffantrieben und will eigenen Angaben zufolge bis 2050 klimaneutral sein.

Redaktion finanzen.ch