Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag mit Verlusten

Die Swissquote-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 379,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'065 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Swissquote-Aktie bis auf 378,60 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 385,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'180 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 436,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 14,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (236,40 CHF). Mit Abgaben von 37,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Swissquote-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,86 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Swissquote die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38.99 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 20,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

