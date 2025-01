Swisscom Aktie News: Swisscom zieht am Mittwochmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 513,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'731 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 513,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 510,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'315 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 571,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 10,16 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 486,80 CHF ab. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 5,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 22,00 CHF. Swisscom liess sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,63 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,94 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.72 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2.75 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Swisscom-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Swisscom die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 31,45 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch