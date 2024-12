Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag

Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 507,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'806 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 508,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 508,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 2'406 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 571,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 12,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 486,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 22,00 CHF, nach 22,00 CHF im Jahr 2023. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 31.10.2024. Das EPS lag bei 8,63 CHF. Im letzten Jahr hatte Swisscom einen Gewinn von 8,94 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.72 Mrd. CHF – eine Minderung von -1,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.75 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Swisscom am 13.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 32,34 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch