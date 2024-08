Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag gesucht

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 659,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'994 Punkten notiert. Bei 661,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 657,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'117 Swiss Life-Aktien.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 682,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 530,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 19,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 35,61 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 33,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 03.09.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 03.09.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 42,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

