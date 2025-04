Swiss Life-Aktie leicht im Plus: Swiss Life Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" mehrfach überzeichnet

Die Immobilienanlagegruppe sei "mehrfach" überzeichnet worden.

Das angestrebte Volumen umfasste rund 130 Millionen Franken und 63 Vorsorgeeinrichtungen nahmen an der erneuten Öffnung teil, wie Swiss Life am Donnerstag mitteilte.

Das neu aufgenommene Kapital soll zur Portfolioerweiterung genutzt werden. Bereits gesichert habe man sich ein Seniorenzentrum in Lugano. Zudem lasse sich mit dem frischen Geld die Fremdfinanzierungsquote reduzieren, heisst es weiter.

Dank des Wachstums in den letzten zwölf Monaten werde der Wert des Immobilienportfolios mit der jüngsten Erweiterung rund 1 Milliarde Franken erreichen. Die Anlagegruppe investiert in altersgerechte Wohnliegenschaften, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsimmobilien und Einrichtungen zur Gesundheitsförderung in Schweizer Städten.

Für die Swiss Life-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,98 Prozent auf 799,80 CHF nach oben.

Zürich (awp)