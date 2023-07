Südkorea will sich zu einem Spitzen-KI-Hub entwickeln

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt notierte am zweiten Handelstag der Woche kaum bewegt. An den US-Börsen waren am Dienstag steigende Kurse zu sehen. In Asien ging es am Dienstag überwiegen nach oben.