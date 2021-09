Startup überholt Tesla und Co.: Rivian bringt Elektro-Pickup auf den Markt

• R1T von Rivian rollt vom Band• Erster Elektro-SUV kommt auf die Strassen• Tesla, GM und Ford überholtPickups gehören in den Vereinigten Staaten zum Strassenbild. Doch eine Elektrovariante der beliebten US-Fahrzeuge ist bislang noch nicht auf dem Markt, obwohl bei vielen Autobauern diesbezüglich die Planungen heiss laufen. Sowohl General Motors als auch Ford haben Pläne für einen Pickup-Stromer präsentiert, die wohl grössten Erwartungen haben Pickup-Fans aber möglicherweise an den Elektroautopionier Tesla , der mit seinem aussergewöhnlichen Cybertruck die Messlatte hoch gelegt hat. Tesla-Fans werden sich aber wohl bis 2022 gedulden müssen , der Produktionsstart für den Cybertruck wurde im Sommer nach hinten verschoben. Und auch auf die angekündigten Fahrzeuge von GM und Ford warten potenzielle Käufer von strombetriebenen Pickups bislang vergeblich: Der MC Hummer EV von General Motors soll Ende des Jahres an den Start gehen, der Ford F-150 Lightning soll erst 2022 kommen.

Doch was die grossen Autobauer bislang nicht geschafft haben, konnte ein kleineres US-Startup realisieren: Rivian hat den ersten Elektro-Pickup auf die Strasse gebracht. Das erste Serienmodell des R1T hat die Produktionshallen im Rivian-Werk im US-Bundesstaat Illinois verlassen, wie Rivian-Chef Robert RJ Scaringe auf Twitter mitteilte.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI