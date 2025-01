Stadler-Aktie im Plus: Stadler hebt Kurzarbeit in Altenrhein auf

Ein Sprecher bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen Bericht des St. Galler Tagblatts.

Stadler gehe aktuell davon aus, dass die Mitarbeitenden im Kastenbau Altenrhein nach dem 20. Januar wieder in ihrem vollen Pensum arbeiten könnten, so der Sprecher. Aktuell arbeiteten sie zu rund 50 Prozent. Die Kurzarbeit betraf laut den Angaben nur einen kleinen Teil der Belegschaft im St. Galler Rheintal, die aus über 1700 Mitarbeitenden besteht.

Der Auslöser für die Kurzarbeit waren Lieferverzögerungen beim Aluminium-Zulieferer Constellium. Die Produktion beim Walliser Unternehmen war wegen Überschwemmungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Constellium-Aluminium-Profile bilden das Grundgerüst von Stadler-Zügen.

Anfang Februar verfüge das Constellium-Werk nun aber wieder über die volle Kapazität, so der Sprecher weiter. Bis der entstandene Rückstand aufgeholt sei, dauere es aber noch bis voraussichtlich Sommer 2025. Die daraus entstehenden Lieferverzögerungen bei Stadler variierten von wenigen Wochen bis in Einzelfällen zu mehreren Monaten.

Laut dem Sprecher entstand für die Mitarbeitenden während der Kurzarbeit kein Lohnausfall. Stadler habe den Betrag kompensiert, der nicht durch die Kurzarbeitsentschädigung des Kantons finanziert ist.

Stadler Rail-Aktien steigen an der SIX am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,31 Prozent auf 19,70 Schweizer Franken.

rw/hr

Bussnang (awp)