Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 228,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'049 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 229,60 CHF. Bei 227,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 140'805 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 210,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 8,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,60 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Sika am 29.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte Sika die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Handel in Zürich: SMI gibt nachmittags nach