Sika Aktie News: Sika reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Das Papier von Sika konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 257,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 12'022 Punkten liegt. Die Sika-Aktie zog in der Spitze bis auf 258,50 CHF an. Mit einem Wert von 257,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 63'411 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,60 CHF) erklomm das Papier am 15.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 10,50 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 206,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 24,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,61 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,16 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch