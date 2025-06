SIG-Chef sieht 2025 weiterhin als Übergangsjahr

"In vielen Ländern muss immer noch die Inflation der letzten Jahre absorbiert werden", sagte CEO Samuel Sigrist in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Finanz und Wirtschaft". Die Konsumenten hätten tendenziell weniger Geld in der Tasche. Sie könnten daher "nicht gleich oft gleich viele der Produkte kaufen, die unsere Kunden verpacken".

Sigrist sieht daher das laufende 2025 weiterhin als Übergangsjahr. Er habe damit auch "keine Veranlassung", an den Zielen zu zweifeln. SIG peilt im laufenden Jahr ein bereinigtes Umsatzwachstum in der Mitte des Zielbereichs von 3 bis 5 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 24,5 und 25,5 Prozent an.

Natürlich gebe es aber Märkte, "in denen es besser läuft, zum Beispiel in Indien, wo wir nach wie vor deutlich im zweistelligen Bereich wachsen, und in anderen weniger", so der Firmenchef weiter. "Aber grundsätzlich sind wir guter Dinge."

Zuversicht geben ihm auch die Fortschritte der Integration der vor gut drei Jahren gekauften Firma Scholle IPN. Es sei "eine Reihe von Cross-Selling-Erfolgen" erzielt worden. So werde das zugekaufte Portfolio der Bag-in-Box- und Standbeutelverpackungen "weiter in Richtung aseptische Verpackung und Systemlösungen" entwickelt.

Konkret seien in den beiden vergangenen Geschäftsjahren 39 Verpackungslinien mit einem wiederkehrenden Umsatz von rund 50 Millionen Euro pro Jahr an Verpackungsmaterial an Scholle-IPN-Kunden verkauft worden. "Dabei handelt es sich zu 75 Prozent um aseptische Verpackungslinien, und bei allen handelt es sich um Systemlösungen, wir verkaufen also ein Paket aus Verpackungsmaschine, Verpackungsmaterial und technischer Wartung."

rw/cf

Neuhausen am Rheinfall (awp)