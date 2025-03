SIG-Aktie im Minus: Eurobond über 625 Millionen Euro platziert

Die Bonität des Verpackungsherstellers war kurz davor von Moody's angehoben worden. Den Nettoerlös wird SIG für die Refinanzierung einer anderen Euro-Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Das Papier mit einer Laufzeit von 5 Jahren trage einen Coupon von 3,75 Prozent und werde an der SIX Swiss Exchange kotiert, teilte SIG am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Die Emission war laut der Finanzchefin Anne Erkens stark überzeichnet.

An der SIX zeigt sich die SIG-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,70 Prozent schwächer bei 17,97 Franken.

ra/mk

Neuhausen (awp)