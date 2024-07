SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 122,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'090 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 122,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 121,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'427 SFS-Aktien.

Bei 129,60 CHF erreichte der Titel am 23.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 6,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 88,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 CHF.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Am 22.07.2025 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,08 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch