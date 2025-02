Schweizer Dividendenaktien: Diese Titel könnten vor der Ausschüttung zulegen

• Dividendenzahler rücken in den Fokus der Anleger• Anleger sichern sich Anspruch auf die Dividendenzahlung• Bei manchen Titeln winkt womöglich auch Kurspotenzial

Häufig kaufen Anleger zum Jahresbeginn Aktien von Unternehmen, die als Dividendenzahler bekannt sind, um sich so rechtzeitig ihren Anspruch auf die Dividendenzahlung zu sichern. So kommt es häufig dazu, dass Dividendenaktien vor der Ausschüttung zulegen.

Auch einige heimische Unternehmen könnten für Anleger hinsichtlich der Dividende interessant sein - und teilweise sogar auch noch Kurspotenzial bieten.

Swisscom-Aktie

Einer dieser Dividendenzahler, dessen Aktien laut cash.ch üblicherweise in der Zeit vor der Dividendenauszahlung steigen, ist Swisscom. In diesem Jahr haben die Papiere des Telekomkonzerns an der SIX allerdings bisher um 1,72 Prozent auf 495,80 Franken nachgegeben (Stand: 17.02.2025). Somit könnten Anleger noch einsteigen und auf Kursgewinne spekulieren.

Vergangene Woche erst bestätigte Swisscom, dass die Aktionäre für das laufende Jahr die erste Dividendenerhöhung seit 15 Jahren erhalten sollen. Wenn die Ziele für das laufende Jahr erreicht werden, will die Swisscom eine Dividende von 26 Franken pro Aktie bezahlen - bisher wurden 22 Franken ausgeschüttet. Die Generalversammlung von Swisscom findet am 26. März statt.

Glarner Kantonalbank-Aktie

Ein weiterer verlässlicher Dividendenzahler ist die Glarner Kantonalbank. In den letzten Jahren hat die Bank eine Dividende in Höhe von 1,10 Franken gezahlt. Nun müssen die Aktionäre allerdings wohl mit einer gekürzten Ausschüttung Vorlieb nehmen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung für 2024 eine Dividende von 1,00 Franken pro Aktie. Auf Basis des Jahresendkurses von 21,00 Franken beträgt die Dividendenrendite 4,8 Prozent.

Die Glarner Kantonalbank-Aktie konnte an der SIX in diesem Jahr bereits um 8,1 Prozent auf 22,70 Franken zulegen (Stand: 17.02.2025). Bleibt abzuwarten, wie viel Luft nach oben nun noch bleibt.

VP Bank-Aktie

Zu den besten Dividendenzahlern gehört laut cash.ch auch die VP Bank. In den vergangenen Jahren hat die Bank die Dividende immer wieder erhöht, sie 2023 dann stabil gehalten. Die Anteilseigner erhielten somit 5,00 Franken pro Namensaktie A. Die Dividendenrendite lag per Ende 2023 bei 5,7 Prozent.

Die VP Bank-Aktie hat in diesem Jahr bisher um 3,88 Prozent auf zuletzt 80,40 Franken zugelegt (Stand: 17.02.2025). Die Generalversammlung der VP-Bank findet am 25. April 2025 statt, somit bliebe noch etwas Zeit für weitere Kursgewinne.

Nestlé-Aktie

Bei Nestlé findet die Generalversammlung am 16. April statt. Bis dahin hätte die Nestlé-Aktie noch Zeit, weitere Gewinne zu verbuchen - allerdings hat das Papier seit Jahresbeginn bereits um 10,07 Prozent auf zuletzt 82,42 Franken zugelegt (Stand: 17.02.2025).

2023 hat Nestlé 3 Franken pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet. Seit Jahren bewegt sich die Dividendenrendite bei Nestlé zwischen 2 und 4 Prozent. Nun soll die Dividende um 5 Rappen auf 3,05 Franken pro Aktie steigen. "Nestlé hat die Dividende in Schweizer Franken in den letzten 65 Jahren beibehalten oder erhöht", heisst es in Nestlés Pressemitteilung zur Zahlenvorlage.

Baloise-Aktie

Ein weiterer verlässlicher Dividendenzahler ist der Versicherungskonzern Baloise. "Seit 2003 hat Baloise die Dividende niemals gekürzt, sondern entweder stabil gehalten oder von Jahr zu Jahr erhöht", schreibt das Unternehmen auf seiner Website. 2023 hat das Unternehmen eine Dividende in Höhe von 7,70 Franken gezahlt. Die Dividendenrendite lag somit bei 5,8 Prozent.

Die Baloise-Aktie hat seit Jahresbeginn an der SIX 2,86 Prozent auf 168,80 Franken gewonnen und könnte somit noch weiter zulegen bis zur Generalversammlung am 25. April (Stand: 17.02.2025).

Zurich-Aktie

Die Zurich-Aktie hat in diesem Jahr um 5,38 Prozent auf 567,80 Franken zugelegt und bietet laut cash.ch womöglich auch noch Potenzial für weitere Kursgewinne (Stand: 17.02.2025).

Zurich dürfte wohl zu einem der attraktivsten Dividendenunternehmen zählen. "Eines der Hauptziele von Zurich ist es, branchenführende Aktionärsrenditen zu erwirtschaften, was sich in der attraktiven Dividendenpolitik der Gruppe widerspiegelt", erklärt das Unternehmen selbst. 2023 schüttete das Unternehmen eine Dividende von 26 Franken pro Aktie aus. Die Dividendenrendite lag damit bei 5,91 Prozent. In den letzten fünf Jahren kommt Zurich auf ein durchschnittliches Wachstum der Dividende von 6,5 Prozent. Die Generalversammlung findet am 9. April statt.

mobilezone-Aktie

Die mobilezone-Aktie ist an der SIX seit Jahresbeginn um 16,57 Prozent auf 12,10 Franken geklettert (Stand: 17.02.2025). Allerdings war die Aktie nach einer Gewinnwarnung vor Weihnachten auch massiv eingebrochen. Womöglich könnten sich die Papiere also weiter erholen.

2023 hielt mobilezone seine Dividende stabil und zahlte wie bereits im Vorjahr 0,90 Franken pro Aktie an die Aktionäre aus. Auf Basis des Kurses von 13,72 Franken am 31. Dezember beträgt die Dividendenrendite 6,6 Prozent. Wie cash.ch berichtet, will der Verwaltungsrat die Dividende weiter stabil halten, Analysten seien sich aber nicht einig darüber, ob das Unternehmen die Dividende auch anschliessend hoch halten könne. Die Generalversammlung findet am 2. April statt.

Redaktion finanzen.ch

