Schutz vor Trump-Politik, Zöllen und Inflation? Diese Schweizer Nebenwerte könnten sich für Anleger lohnen

• Geopolitische Spannungen halten an• Regionalbanken als "Fels in der Brandung"• Corona-Tief überwunden

Die weltwirtschaftliche Lage bleibt weiterhin angespannt: Der Regierungsstil von US-Präsident Trump, geopolitische Spannungen und Ungewissheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Leitzinsen scheinen Anleger weltweit zu verunsichern. Doch einge stabile Schweizer Nebenwerte bieten einen gewissen Schutz vor Schwankungen, wie cash.ch berichtet. Dabei würden sich insbesondere Regionalbanken, Unternehmen aus dem Tourismussektor und Industrieunternehmen mit starker Marktstellung als widerstandsfähig erweisen.

Regionalbanken: Sicherheit in unsicheren Zeiten

Im klassischen Sinne bezeichnet der Begriff "Nebenwerte" Aktien von Unternehmen, die nicht im führenden Index eines Landes, wie beispielsweise dem SMI, gelistet sind. Björn Zern, Gründungspartner von schweizeraktien.net, spricht gegenüber cash.ch in diesem Zusammenhang jedoch ausschliesslich von nicht börsenkotierten Nebenwerten, also Aktien, die ausserhalb der regulären Börse über spezialisierte Handelsplattformen wie OTC-X von der Berner Kantonalbank (BEKB) gehandelt werden. Laut ihm zeichnen sich diese Titel durch eine geringere Volatilität aus, da sie weniger von kurzfristigen Spekulationen betroffen seien. Regionalbanken würden sich als "Fels in der Brandung" erweisen und vom stabilen Immobilienmarkt profitieren. Denn: Trotz der allgemeinen Unsicherheiten würden diese Banken konstante Gewinne und attraktive Dividendenrenditen verzeichnen, so der Experte. Als Beispiele nennt er die SB Saanen Bank oder die Spar- und Leihkasse Bucheggberg (SLB).

Tourismusunternehmen mit stabiler Performance

Der Schweizer Tourismussektor erweise sich laut Zern als robust, da viele Destinationen sowohl ausländische als auch inländische Gäste anziehen würden. So konnten die RIGI BAHNEN 2023 einen Gewinn von 5,1 Millionen Franken verbuchen und damit das Corona-Tief weit hinter sich lassen. Auch die Seilbahn Weissenstein steigere ihren Gewinn kontinuierlich und setze auf eine familienfreundliche Preispolitik. So habe ihre Aktie seit 2019 einen stabilen Kursverlauf gezeigt und gelte daher als eine der liquidesten Wertanlagen auf der OTC-X-Plattform, so cash.ch.

Cham Group: Spannende Fusion und Börsengang in Aussicht

Eine bedeutende Entwicklung stehe laut cash.ch ausserdem der Cham Group bevor: Durch die Fusion mit Ina Invest entstehe eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Die neu geschaffene Cham Swiss Properties wird voraussichtlich ab dem 9. April an der Börse gehandelt. Damit könnte das Unternehmen langfristig stabile Gewinne erwirtschaften und für Investoren attraktiv bleiben.

Bobst Group: Internationale Expansion mit solider Dividende

Nicht alle Nebenwerte sind ausschliesslich regional verankert. Die Bobst Group, ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungsmaschinen, erzielt 40 Prozent ihres Umsatzes in Europa und über 30 Prozent in Amerika. Trotz globaler Unsicherheiten scheint das Unternehmen für Anleger interessant zu bleiben, so Zern.

In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld könnten Schweizer Nebenwerte eine attraktive Möglichkeit für Anleger bieten, Stabilität und langfristige Renditen zu sichern. Besonders Regionalbanken, Tourismusunternehmen und spezialisierte Industrieunternehmen wie die Bobst Group hätten sich laut dem Experten als widerstandsfähig erwiesen. Wer auf weniger volatile Investments setzen möchte und den Handel über eine spezialisierte Handelsplattform nicht scheut, könnte in diesen Titeln eine interessante Alternative zu klassischen Börsenwerten finden.

