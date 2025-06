Roche: Roche zeigt Erfolge bei Krebs- und Hämophilie-Therapien

Die subkutane Verabreichung von Lunsumio (Mosunetuzumab) in Kombination mit Polivy (Polatuzumab Vedotin) hätten eine klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserung der primären Endpunkte progressionsfreies Überleben und objektive Ansprechrate im Vergleich zu Mabthera/Rituxan (Rituximab), Gemcitabin und Oxaliplatin (R-GemOx) bewirkt, teilte Roche mit. Und dies bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem grosszelligem B-Zell-Lymphom, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen. Die Daten der Primäranalyse hatte Roche auf der 18. Internationalen Konferenz über bösartige Lymphome vorgestellt.

Lunsumio enthält den Wirkstoff Mosunetuzumab, eine bestimmte Art von Antikörper. Es ist ein Arzneimittel gegen Krebs. Es wird angewendet, um Erwachsene zu behandeln, die eine bestimmte Art von Blutkrebs, ein sogenanntes follikuläres Lymphom (FL) haben. Lunsumio wird bei Patienten angewendet, die bereits mindestens zwei vorangegangene Behandlungen ihres FL ausprobiert haben und bei denen der Krebs entweder nicht auf die Behandlung angesprochen hat oder erneut aufgetreten ist.

Roche will Hämophilie-Kandidaten NXT007 nach ermutigenden Daten voranbringen

Roche hat ermutigende Daten zu seinem Produktkandidaten NXT007 auf dem Fachkongress International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Washington vorgestellt. Die Daten aus der Phase-I/II deuteten darauf hin, dass der Kandidat bei Menschen mit Hämophilie A (ohne Faktor-VIII-Inhibitoren) eine Normalisierung der Blutgerinnung bewirke, teilte der Basler Konzern am Montag mit.

Zudem habe NXT007 ein verträgliches Sicherheitsprofil gezeigt. So seien bislang keine thromboembolischen Ereignisse gemeldet worden.

Mit Hemlibra habe Roche bei der Behandlung der Bluter-Krankheit bereits neue Standards gesetzt, wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche, in der Mitteilung zitiert. Mit dem neuen Kandidaten verfolge Roche nun das Ziel, ein Prophylaxemittel der nächsten Generation ins Portfolio aufzunehmen.

NXT007 wird den Angaben zufolge in einem Entwicklungsprogramm weiter evaluiert, darunter laufende klinische Studien der Phase I/II, wobei weitere Daten der Phase II noch in diesem Jahr erwartet werden. Darüber hinaus sind derzeit drei Phase-III-Studien für 2026 geplant, darunter eine Phase-III-Head-to-Head-Studie mit Hemlibra von Roche.

DOW JONES und awp)