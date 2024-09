Richemont Aktie News: Richemont legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 120,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'978 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 120,05 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 32'084 Richemont-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 151,10 CHF erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,95 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,19 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Richemont am 08.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 6,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf