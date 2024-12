Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 127,50 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'790 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 127,25 CHF. Bei 128,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 163'442 Richemont-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (151,10 CHF) erklomm das Papier am 07.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 18,51 Prozent wieder erreichen. Bei 104,10 CHF fiel das Papier am 17.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 18,35 Prozent wieder erreichen.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,04 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Richemont am 16.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 15.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

