Q1-Portfolio: Das hat sich in George Soros' Depot getan

Jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, muss seine Investitionen in einem 13F-Formular gegenüber der SEC offenlegen. Ein Blick in das entsprechende Dokument von George Soros ' Hedgefonds zeigt, dass der Starinvestor in seinem Portfolio im ersten Quartal 2024 einige Umschichtungen vorgenommen hat.

Das folgende Ranking führt seine zehn grössten Aktienbeteiligungen im ersten Quartal 2024 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil im Portfolio. Stand der Daten ist der 31. März 2024.

Redaktion finanzen.ch