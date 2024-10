Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1'285,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'318 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'290,00 CHF an. Bei 1'280,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'090 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1'325,50 CHF markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,11 Prozent Plus fehlen der Partners Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 926,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 27,92 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 39,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 41,29 CHF.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Partners Group.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 41,82 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch