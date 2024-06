Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'182,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 12'112 Punkten realisiert. Der Kurs der Partners Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'180,50 CHF nach. Bei 1'188,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'279 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'325,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 12,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 786,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 50,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 39,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 41,47 CHF je Partners Group-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Partners Group am 03.09.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.09.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Partners Group.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 45,47 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch