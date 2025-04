Swiss Re-Analyse: Swiss Re-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 150 auf 151 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den am 16. Mai anstehenden Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Ergebnisschätzung (EPS) für die Jahre bis 2029 ein wenig angehoben, schrieb Analyst Andrew Baker in einem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Swiss Re-Aktie am Tag der Analyse

Die Swiss Re-Aktie musste um 11:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4.8 Prozent auf 142.80 CHF abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 5.74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 420’789 Swiss Re-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8.8 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 16.05.2025 gerechnet.

