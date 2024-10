Online-Seminar: Optionen - die Champions League des Investierens

Andrei Anissimov zeigt in diesem Online-Seminar Online-Seminar am 9. Oktober ab 18 Uhr Schritt für Schritt, wie Optionen genutzt werden können, um stabile Einnahmen zu erzielen - und das mit nur wenigen Stunden Aufwand pro Woche. Viele Anleger sind unsicher im Umgang mit Optionen, dabei bieten sie erstaunliche Möglichkeiten, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die Gewinne zu erhöhen. Anissimov erklärt praxisnah, wie Optionen als Werkzeug eingesetzt werden können, um sicher an der Börse zu agieren.

Erfahren Sie ausserdem im Online-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene, wie Börsenlegenden wie Warren Buffett oder André Kostolany Optionen nutzen, um günstiger Aktien zu erwerben, ihr Depot abzusichern und langfristig verlässliche Renditen zu erzielen. Diese bewährten Strategien zeigen, dass es auch für private Anleger möglich ist, die Chancen des Optionshandels zu nutzen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Der Handel mit Optionen bietet Anlegern nicht nur eine einmalige Möglichkeit, die Gewinne zu maximieren, sondern auch die Risiken zu minimieren. Lernen Sie in diesem Online-Seminar am 9. Oktober ab 18 Uhr einen völlig neuen Ansatz kennen, um an der Börse ein regelmässiges und stabiles Einkommen zu generieren - unabhängig von der aktuellen Marktentwicklung.

Das Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von WH SelfInvest

Ihr Experte im Online-Seminar

Andrei Anissimov ist ein Trainer, dem der Erfolg seiner Teilnehmer am Herzen liegt. Seine Mission ist es, Menschen zu zeigen, wie einfach und effektiv an der Börse Geld verdient werden kann. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Börse und ist Investor, Autor und Unternehmer. In seiner Investoren-Akademie "Trader IQ" hat er seit der Gründung 2013 Fondsmanager, Vermögensverwalter und mehrere tausende privater Investoren ausgebildet. Als Buchautor und erfahrener Trainer weiss er genau worauf es ankommt, um an der Börse die höchsten Renditen bei geringen Risiken zu bekommen und sagt: "Erfolg an der Börse ist erlernbar - wie das Autofahren".