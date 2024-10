Online-Seminar: Investmenttrends 2025 - Ihr Wegweiser für zukunftsorientierte Investitionen

Im Online-Seminar am 16. Oktober um 18 Uhr wird Alex Roll von Global X seine umfassende Analyse zu den wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren präsentieren, die 2025 von Bedeutung sein werden. Er wird tief in diese Entwicklungen eintauchen und aufzeigen, welche langfristigen Veränderungen Investoren erwarten könnten. Gerade in volatilen Zeiten bieten sich nicht nur Risiken, sondern vor allem grosse Chancen, wenn man die richtigen Trends erkennt.

» Jetzt kostenlos anmelden die wichtigsten Investmenttrends für 2025 verstehen!

Besonders interessant wird es für alle, die in Megatrends investieren: Welche Entwicklungen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien oder bahnbrechende Technologien werden in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen? Welche Trends bieten langfristige Wachstumschancen, und wie sollten Anleger ihre Strategien anpassen, um von diesen Entwicklungen zu profitieren? Alex Roll wird im Online-Seminar am 16. Oktober konkret aufzeigen, wie Anleger strategische Chancen nutzen und mögliche Risiken intelligent absichern können.

» Sichern Sie sich Ihren Platz: Strategien für die Megatrend-Investitionen 2025!

Ergreifen Sie die Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich Ihr Portfolio angesichts der kommenden wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen optimal positionieren lässt. Lassen Sie sich das Online-Seminar nicht entgehen, um zukünftige Marktentwicklungen nicht nur zu verstehen, sondern aktiv und erfolgreich davon zu profitieren.

Das Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von Global X

Ihr Experte im Online-Seminar

Alexander Roll kam 2022 als Investment Strategist Associate zu Global X in London und ist für die Entwicklung von Anlagestrategien sowie für makroökonomische Marktanalysen verantwortlich. Bevor er zu Global X kam, war er Credit Risk Manager bei EDF Trading und Shell, wo er sich mit Gas, Strom und erneuerbaren Energien befasste. Zuvor war Alexander als Kreditanalyst in der Ölhandelsabteilung von Glencore tätig. Er hat einen MSc in Investment Management von der Cass Business School und einen BSc in Finanzwesen von der Lancaster University.



David Osols ist Mitglied des Vertriebsteams von Global X. Er gehört zum deutschsprachigen Team und konzentriert sich auf die D-A-CH-Region, mit besonderem Fokus auf die Schweiz und Österreich. Bevor er zu Global X kam, sammelte er Erfahrungen bei Vontobel Asset Management in Zürich in verschiedenen Funktionen. David besitzt einen BSc in Finanzwesen von der Westminster Business School in London.