Nikkei 225-Titel KDDI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KDDI Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel KDDI am 18.06.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 72.50 JPY. Damit wurde die KDDI-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3.57 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 286.89 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die KDDI-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.59 Prozent geschmälert.

KDDI-Qualitätsdividendenrendite

Letztlich notierte das KDDI-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2’441.00 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von KDDI wird das KDDI-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem KDDI-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der KDDI-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3.07 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.12 Prozent.

KDDI-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von KDDI via TSE 9.76 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 10.18 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel KDDI

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 76.54 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.14 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie KDDI

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens KDDI beträgt aktuell 9.259 Bio. JPY. Das KDDI-KGV beträgt aktuell 13.93. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von KDDI auf 5.918 Bio.JPY, das EPS machte 169.33 JPY aus.

Redaktion finanzen.ch