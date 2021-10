Neuer Player auf dem EV-Markt? Apple-Zulieferer Foxconn präsentiert eigene E-Auto-Pläne

• iPhone-Zulieferer mit E-Auto-Plänen• Kooperationen sollen Strategie festigen• Produktionsstart noch 2023

Nach etlichen Medienberichten über das mutmassliche Aussehen der Elektroautos der Marke Foxtron soll es heute soweit sein: Das taiwanische Unternehmen Foxconn präsentiert drei Modelle seiner selbst entwickelten Fahrzeuge. Der Präsentation gingen Spekulationen und sogar geleakte "Spionagefotos" voraus. Diese zeigten den Transport des sogenannten Model C und gaben erste Einblicke in das Design und die Konzeption des E-Autos. Nun soll jedoch die Vorstellung endgültige Gewissheit bringen.

Vorbereitung für E-Auto-Produktion sind getroffen

In den vergangenen Monaten war Foxconn alles andere als untätig auf dem EV-Markt. Für die Produktion der eigenen E-Fahrzeuge hat das Unternehmen die Weichen bereits gestellt. So ging im letzten Herbst der Launch der eigenen Elektroauto-Plattform voraus. Diese Plattform mit dem Namen "MIH" soll laut der Website Nikkei Asia sowohl Entwickler als auch Verkäufer verbinden und die Einstiegsbarriere für eine Zusammenarbeit mit Startups sowie Small Cap- und Mid Cap-Unternehmen senken. Kooperationen mit den Autobauern Fisker, Byton und Geely sollen laut t3n bereits beschlossen sein.

Aber auch mit dem Kauf und dem Bau von Fabriken hat sich Foxconn in Stellung gebracht. Beispielsweise beteiligte sich das Unternehmen an dem ins Straucheln geratenen E-Auto-Entwickler Lordstown Motors mit 50 Millionen US-Dollar und sicherte sich auf diese Weise die Produktion von Elektrofahrzeugen in deren Werken im US-Bundesstaat Ohio. Laut t3n baut man ausserdem zusammen mit dem Ölkonzern PTT eine Fabrik in Thailand.

Produktionsstart im Jahr 2023

Die Produktionen in den USA und Thailand sollen offenbar im Jahr 2023 starten. In einem Twitter-Beitrag über die Zusammenarbeit zwischen Foxconn und Fisker bestätigte Henrik Fisker den Launch für Ende 2023. Laut seinen Worten müsse das Geheimnis noch bis zu diesem Zeitpunkt bewahrt bleiben, da es für manche vielleicht "zu futuristisch" sei.

Wie t3n auf seiner Website schreibt, sollen allein in Thailand pro Jahr 150'000 Fahrzeuge bis 2030 hergestellt werden. Die Elektroautos, die in Zusammenarbeit mit Fisker und Lordstown produziert werden, seien hier noch nicht eingerechnet. Ebenso sei zusätzlich eine Auftragsfertigung des möglicherweise in der Zukunft erscheinenden Apple Car denkbar. Mit diesen weiteren Projekten könnte sich Foxconn zu einem der führenden Herstellern für Elektroautos aufschwingen.

Redaktion finanzen.ch