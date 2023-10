Nestlé-Aktie sinkt: Nestlé-Umsatz von starkem Schweizer Franken belastet

Dabei hat der hohe Schweizer Franken dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Der publizierte Umsatz ging damit um 0,4 Prozent auf 68,8 Milliarden Franken zurück, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Der starke Franken schmälerte den Umsatz dabei um 7,4 Prozent.

Organisch, also in Lokalwährung gerechnet, ist das Unternehmen hingegen um 7,8 Prozent gewachsen. "Preisanpassungen als Folge der historisch hohen Inflation haben das Wachstum getragen", wird Nestlé-CEO Mark Schneider in dem Communiqué zitiert. Die Preiserhöhungen trugen 8,4 Prozent zum Plus bei.

Die Verkaufsmenge ging über die gesamte Periode derweil um 0,6 Prozent zurück und war auch im dritten Quartal noch negativ - mit -0,3 Prozent allerdings deutlich weniger stark als im Vorquartal. Damals hatte Nestlé noch 1,1 Prozent weniger Ware verkauft.

Nestlé-Chef Schneider gibt sich in der Mitteilung zuversichtlich, "dass das interne Realwachstum - bestehend aus Volumenwachstum und Produktmix - im zweiten Halbjahr in den positiven Bereich zurückkehren und wieder zum wichtigsten Wachstumstreiber wird".

Tierfutter und Kaffee sind Wachstumstreiber

Das Wachstum war laut Mitteilung "über die meisten Regionen und Kategorien hinweg breit abgestützt". Den grössten Beitrag zum Wachstum leisteten den Angaben zufolge Tierfutter und Kaffee. Das Purina-Hunde- und -Katzenfutter erzielte ein Plus von 13,1 Prozent, Kaffee nahm im hohen einstelligen Prozentbereich zu.

Das Geschäft mit Säuglings- und Babynahrung legte laut Mitteilung im hohen einstelligen Bereich zu, die Süsswaren dank einer starken Umsatzentwicklung bei Kitkat im zweistelligen Bereich.

Die Gesundheitssparte Nestlé Health Science verzeichnete ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Dort habe sich zwar die medizinische Nahrung gut entwickelt, diese Entwicklung wurde allerdings gebremst von Umsatzrückgängen bei Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.

Auch das Wachstum im Geschäft mit Wasser lag im niedrigen einstelligen Bereich. Hier machte das Unternehmen vorübergehende Kapazitätsengpässe bei der Marke Perrier verantwortlich.

Ausblick bestätigt

Die Lebensmittelbranche geriet kürzlich stark unter Druck wegen der Befürchtung, dass neue Diätspritzen den Appetit von Menschen zügeln könnten und damit Süsswaren und andere ungesundere Lebensmittel, von denen auch Nestlé einige im Angebot hat, weniger begehrt sein könnten. "Wir davon bei den Zahlen für die ersten neun Monate nichts festgestellt", sagte ein Sprecher gegenüber AWP.

Die Verantwortlichen bestätigen in der Mitteilung den Ausblick für das Gesamtjahr. Demnach soll Nestlé nach wie vor ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent und eine operative Marge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent erzielen.

So bewegt sich die Nestlé-Aktie

Die Nestlé-Papiere geben am Donnerstagmorgen nach. Der Nahrungsmittelhersteller schrammt mit den Neunmonatsumsätzen an den Analystenschätzungen vorbei.

Die Nestlé-Aktie sinkt im SIX-Handel zeitweise 1,6 Prozent auf 100,60 Franken. Damit bilden sie gemeinsam mit den noch schwächeren Roche-Scheinen das Schlusslicht im SMI und ziehen diesen damit runter.

Laut Analysten hat Nestlé die Markterwartungen knapp verfehlt. Im dritten Quartal betrug das organische Wachstum 6,0 Prozent, von AWP befragte Analysten hatten im Schnitt mit 6,9 Prozent gerechnet. Die Zahlen spiegelten das herausfordernde Umfeld und die Unsicherheiten im Konsumenten-Ausblick, kommentiert Baader.

Die Aufmerksamkeit richtete sich vor allem auf die Volumen- und Mixentwicklung RIG. Diese war im dritten Quartal mit -0,3 Prozent immer noch leicht im negativen Bereich, Nestlé stellt allerdings für das Schlussquartal wieder Wachstum in Aussicht.

Die Finanzgemeinde zeigt sich gespalten: Während etwa Vontobel oder ZKB die erhoffte Stabilisierung loben, moniert Jefferies, das RIG hätte mindestens flach ausfallen müssen. Und RBC schreibt gar von einem "pampigen" Quartal.

Zwar kann Nestlé das negative RIG durchaus erklären: So bremsten IT-Probleme und Kapazitätsengpässe, dazu hatte das Quartal einen Arbeitstag weniger. In Kombination mit der Tatsache, dass die Umsatz-Guidance nicht weiter eingegrenzt wurde, sei die Entwicklung jedoch negativ zu werten, so Jefferies.

Beobachter gewinnen den vorliegenden Zahlen im Hinblick auf die Börsenreaktion mehr negative als positive Aspekte ab. Sie sehen selbst die Aussagen Nestlés, wonach keine Auswirkungen von Abnehm-Spritzen auf die Geschäftsentwicklung zu beobachten seien, im allgemeinen Trubel untergehen.

Vevey (awp)