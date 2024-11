Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 76,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'698 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 76,68 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,96 CHF. Zuletzt wechselten 957'430 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.11.2023 bei 100,82 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,48 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,56 CHF ab. Abschläge von 0,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,02 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,62 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

